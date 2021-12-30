Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20211230/mechta-1766193194.html
Врио главы Ярославской области исполнил три детские мечты с "Елки желаний"
Врио главы Ярославской области исполнил три детские мечты с "Елки желаний" - РИА Новости, 30.12.2021
Врио главы Ярославской области исполнил три детские мечты с "Елки желаний"
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев исполнил новогодние мечты троих детей в рамках акции "Ёлка желаний". РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:21
2021-12-30T15:21
новый год — 2022
общество
ярославская область
москва
владимир путин
михаил евраев
дед мороз
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40866/43/408664326_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aa5eb829495b6d515324df18ecbb8ed4.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев исполнил новогодние мечты троих детей в рамках акции "Ёлка желаний"."Мечты детей должны сбываться. Тимофей из Рыбинска мечтал попасть на "Первый канал", увидеть, как устроено телевидение изнутри. Шарик с его открыткой я снял неделю назад с "Ёлки желаний". Пообщался с мамой Тимофея по телефону. Поздравил с наступающим Новым годом. Скоро мальчик отправится в Москву, познакомится с журналистами, увидит, как устроено телевидение", - написал Евраев в своем Instagram.По его словам, недавно желания исполнились ещё у двоих детей."У Льва из Ярославля теперь есть "Умный мишка", у Вики из Берендеево - телевизор. Все как загадывали. Дед Мороз ни о ком не забыл. Добрая и очень правильная новогодняя традиция. Продолжим "Ёлку желаний" в следующем году" - написал Евраев.Акция "Ёлка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.
https://ria.ru/20211228/zhelaniya-1765837621.html
https://ria.ru/20211223/elka-1765122568.html
ярославская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40866/43/408664326_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_51c2172fd956d25ae5f5f4252a56d8f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярославская область, москва, владимир путин, михаил евраев, дед мороз, новый год
15:21 30.12.2021
 
Врио главы Ярославской области исполнил три детские мечты с "Елки желаний"

Врио главы Ярославской области Михаил Евраев исполнил три детские мечты с "Елки желаний"

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель министра Минкомсвязи России Михаил Евраев
Заместитель министра Минкомсвязи России Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев исполнил новогодние мечты троих детей в рамках акции "Ёлка желаний".
"Мечты детей должны сбываться. Тимофей из Рыбинска мечтал попасть на "Первый канал", увидеть, как устроено телевидение изнутри. Шарик с его открыткой я снял неделю назад с "Ёлки желаний". Пообщался с мамой Тимофея по телефону. Поздравил с наступающим Новым годом. Скоро мальчик отправится в Москву, познакомится с журналистами, увидит, как устроено телевидение", - написал Евраев в своем Instagram.
Акция Елка желаний в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря, 14:54
Тюменский губернатор исполнил две детские мечты с "Елки желаний"
По его словам, недавно желания исполнились ещё у двоих детей.
"У Льва из Ярославля теперь есть "Умный мишка", у Вики из Берендеево - телевизор. Все как загадывали. Дед Мороз ни о ком не забыл. Добрая и очень правильная новогодняя традиция. Продолжим "Ёлку желаний" в следующем году" - написал Евраев.
Акция "Ёлка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.
Здание министерства обороны - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 14:51Новый год — 2022
Минобороны присоединилось к акции "Елка желаний"
 
Новый год — 2022ОбществоЯрославская областьМоскваВладимир ПутинМихаил ЕвраевДед МорозНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42Байден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будет
01:40Ушаков рассказал о переговорах Путина и Байдена
01:22Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена
01:19Назван легкий способ определить рак
01:17Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить
01:10Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"
00:54Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за Украины
00:46Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков
00:35Путин и Байден провели телефонный разговор
00:24Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
00:21Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов
00:17Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годом
00:15Путин рассказал, как встретит Новый год
00:07Шойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в мире
23:53Путин и Байден начали переговоры, заявил Белый дом
23:50Самарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСе
23:42Американцев призвали воздержаться от морских круизов
23:35CNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной Украиной
23:32Премьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ
23:24На Украине массово закрывают заправки
Лента новостейМолния
Байден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будетУшаков рассказал о переговорах Путина и БайденаДжабаров прокомментировал разговор Путина и БайденаНазван легкий способ определить ракКакие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменитьАнтонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за УкраиныПереговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил ПесковПутин и Байден провели телефонный разговорМосковское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночьРубль укрепился за год к евро на восемь процентовКосмонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годомПутин рассказал, как встретит Новый годШойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в миреПутин и Байден начали переговоры, заявил Белый домСамарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСеАмериканцев призвали воздержаться от морских круизовCNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной УкраинойПремьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газНа Украине массово закрывают заправки