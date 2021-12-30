Врио главы Ярославской области исполнил три детские мечты с "Елки желаний"
Врио главы Ярославской области Михаил Евраев исполнил три детские мечты с "Елки желаний"
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель министра Минкомсвязи России Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев исполнил новогодние мечты троих детей в рамках акции "Ёлка желаний".
"Мечты детей должны сбываться. Тимофей из Рыбинска мечтал попасть на "Первый канал", увидеть, как устроено телевидение изнутри. Шарик с его открыткой я снял неделю назад с "Ёлки желаний". Пообщался с мамой Тимофея по телефону. Поздравил с наступающим Новым годом. Скоро мальчик отправится в Москву, познакомится с журналистами, увидит, как устроено телевидение", - написал Евраев в своем Instagram.
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По его словам, недавно желания исполнились ещё у двоих детей.
"У Льва из Ярославля теперь есть "Умный мишка", у Вики из Берендеево - телевизор. Все как загадывали. Дед Мороз ни о ком не забыл. Добрая и очень правильная новогодняя традиция. Продолжим "Ёлку желаний" в следующем году" - написал Евраев.
Акция "Ёлка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.
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