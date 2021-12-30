https://ria.ru/20211230/mechta-1766193194.html

Врио главы Ярославской области исполнил три детские мечты с "Елки желаний"

Врио главы Ярославской области исполнил три детские мечты с "Елки желаний" - РИА Новости, 30.12.2021

Врио главы Ярославской области исполнил три детские мечты с "Елки желаний"

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев исполнил новогодние мечты троих детей в рамках акции "Ёлка желаний". РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T15:21

2021-12-30T15:21

2021-12-30T15:21

новый год — 2022

общество

ярославская область

москва

владимир путин

михаил евраев

дед мороз

новый год

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев исполнил новогодние мечты троих детей в рамках акции "Ёлка желаний"."Мечты детей должны сбываться. Тимофей из Рыбинска мечтал попасть на "Первый канал", увидеть, как устроено телевидение изнутри. Шарик с его открыткой я снял неделю назад с "Ёлки желаний". Пообщался с мамой Тимофея по телефону. Поздравил с наступающим Новым годом. Скоро мальчик отправится в Москву, познакомится с журналистами, увидит, как устроено телевидение", - написал Евраев в своем Instagram.По его словам, недавно желания исполнились ещё у двоих детей."У Льва из Ярославля теперь есть "Умный мишка", у Вики из Берендеево - телевизор. Все как загадывали. Дед Мороз ни о ком не забыл. Добрая и очень правильная новогодняя традиция. Продолжим "Ёлку желаний" в следующем году" - написал Евраев.Акция "Ёлка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.

https://ria.ru/20211228/zhelaniya-1765837621.html

https://ria.ru/20211223/elka-1765122568.html

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общество, ярославская область, москва, владимир путин, михаил евраев, дед мороз, новый год