https://ria.ru/20211230/mechta-1766127633.html

Лавров исполнил мечту мальчика из Петербурга

Лавров исполнил мечту мальчика из Петербурга - РИА Новости, 30.12.2021

Лавров исполнил мечту мальчика из Петербурга

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поучаствовал в акции "Елка желаний" и помог Станиславу из Санкт-Петербурга познакомиться со знаменитым режиссером... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T10:58

2021-12-30T10:58

2021-12-30T13:47

новый год — 2022

общество

санкт-петербург

москва

владимир путин

сергей лавров

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766169595_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e5bcc1ccc19035f12c4f013b01d4ce39.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поучаствовал в акции "Елка желаний" и помог Станиславу из Санкт-Петербурга познакомиться со знаменитым режиссером Никитой Михалковым."Министр исполнил мечту ребенка, направившего свое желание через сайт данного проекта. Мальчик Станислав из Санкт-Петербурга мечтал встретиться со всемирно известным режиссером Михалковым", — сообщил МИД в своем телеграм-канале.Ребенок пообщался с Михалковым по видеосвязи, личную встречу договорились устроить после новогодних праздников. Вдобавок Лавров поздравил мальчика и его семью с наступающими праздниками и позвал их на экскурсию в МИД.Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может помочь детям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам и тем, кто находится в сложной материальной ситуации. В ней традиционно участвуют Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и другие представители власти.

https://ria.ru/20211230/mechta-1766119172.html

https://ria.ru/20211228/zhelanie-1765803964.html

санкт-петербург

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров исполнил желание мальчика из Петербурга и подарил ему разговор с Михалковым Лавров исполнил желание мальчика из Петербурга и подарил ему разговор с Михалковым 2021-12-30T10:58 true PT2M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, москва, владимир путин, сергей лавров, михаил мишустин, россия