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Лавров исполнил мечту мальчика из Петербурга
Лавров исполнил мечту мальчика из Петербурга - РИА Новости, 30.12.2021
Лавров исполнил мечту мальчика из Петербурга
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поучаствовал в акции "Елка желаний" и помог Станиславу из Санкт-Петербурга познакомиться со знаменитым режиссером... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T10:58
2021-12-30T13:47
новый год — 2022
общество
санкт-петербург
москва
владимир путин
сергей лавров
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поучаствовал в акции "Елка желаний" и помог Станиславу из Санкт-Петербурга познакомиться со знаменитым режиссером Никитой Михалковым."Министр исполнил мечту ребенка, направившего свое желание через сайт данного проекта. Мальчик Станислав из Санкт-Петербурга мечтал встретиться со всемирно известным режиссером Михалковым", — сообщил МИД в своем телеграм-канале.Ребенок пообщался с Михалковым по видеосвязи, личную встречу договорились устроить после новогодних праздников. Вдобавок Лавров поздравил мальчика и его семью с наступающими праздниками и позвал их на экскурсию в МИД.Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может помочь детям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам и тем, кто находится в сложной материальной ситуации. В ней традиционно участвуют Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и другие представители власти.
https://ria.ru/20211230/mechta-1766119172.html
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Лавров исполнил желание мальчика из Петербурга и подарил ему разговор с Михалковым
Лавров исполнил желание мальчика из Петербурга и подарил ему разговор с Михалковым
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общество, санкт-петербург, москва, владимир путин, сергей лавров, михаил мишустин, россия
10:58 30.12.2021 (обновлено: 13:47 30.12.2021)
 
Лавров исполнил мечту мальчика из Петербурга

Глава МИД Лавров исполнил мечту мальчика из Петербурга, познакомив с режиссером Михалковым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поучаствовал в акции "Елка желаний" и помог Станиславу из Санкт-Петербурга познакомиться со знаменитым режиссером Никитой Михалковым.
"Министр исполнил мечту ребенка, направившего свое желание через сайт данного проекта. Мальчик Станислав из Санкт-Петербурга мечтал встретиться со всемирно известным режиссером Михалковым", — сообщил МИД в своем телеграм-канале.
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Ребенок пообщался с Михалковым по видеосвязи, личную встречу договорились устроить после новогодних праздников. Вдобавок Лавров поздравил мальчика и его семью с наступающими праздниками и позвал их на экскурсию в МИД.
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может помочь детям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам и тем, кто находится в сложной материальной ситуации.
В ней традиционно участвуют Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и другие представители власти.
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