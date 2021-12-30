https://ria.ru/20211230/mechta-1766119172.html

Глава Приамурья исполнил мечту четверых детей о конной прогулке

Глава Приамурья исполнил мечту четверых детей о конной прогулке - РИА Новости, 30.12.2021

Глава Приамурья исполнил мечту четверых детей о конной прогулке

Губернатор Амурской области Василий Орлов исполнил мечту четверых участников предновогодней акции и организовал для детей поездку в конноспортивный клуб. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T10:00

2021-12-30T10:00

2021-12-30T10:31

общество

амурская область

дед мороз

снегурочка

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов исполнил мечту четверых участников предновогодней акции и организовал для детей поездку в конноспортивный клуб."Вместе с конноспортивным клубом исполнили мечту четверых ребят из Свободненского социального приюта для детей и Благовещенского центра "Мечта". Их письма я снял с елки желаний. Ребята покатались на лошадях и встретили Деда Мороза и Снегурочку. Здорово, что в этом году мы дарим не только подарки, но и исполнение мечты", - написал Орлов в своем Instagram-аккаунте.Благотворительная акция "Стань Дедом Морозом" проводится в Приамурье по инициативе Орлова с 2018 года, в холле здания правительства области устанавливается ёлка, на ней размещаются письма с новогодними желаниями воспитанников приютов и детских домов, исполнить детскую мечту может любой желающий.В этом году Орлов снял с елки три письма, одно желание – поездка на ипподром для четверых ребят - уже исполнено, ещё два письма от мальчиков – один просит лыжи, а второй мечтает о футбольной форме.Снять письма с елки в холле правительства мог любой желающий, всего в этом году на ней было 645 писем."Очень рад, что благодаря акции желания 645 детей будут исполнены. От всей души благодарю всех неравнодушных амурчан, кто откликнулся и принял участие. Очень важно, чтобы заветные желания детей исполнялись – это даёт им силы мечтать, творить и действовать", - добавил Орлов.

https://ria.ru/20211229/mechta-1765929178.html

https://ria.ru/20211228/zhelaniya-1765909785.html

амурская область

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общество, амурская область, дед мороз, снегурочка, василий орлов (губернатор)