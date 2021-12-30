10:00 30.12.2021 (обновлено: 10:31 30.12.2021)
Глава Приамурья исполнил мечту четверых детей о конной прогулке
Глава Амурской области Орлов исполнил мечту четверых детей о конной прогулке
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов исполнил мечту четверых участников предновогодней акции и организовал для детей поездку в конноспортивный клуб.
"Вместе с конноспортивным клубом исполнили мечту четверых ребят из Свободненского социального приюта для детей и Благовещенского центра "Мечта". Их письма я снял с елки желаний. Ребята покатались на лошадях и встретили Деда Мороза и Снегурочку. Здорово, что в этом году мы дарим не только подарки, но и исполнение мечты", - написал Орлов в своем Instagram-аккаунте.
Благотворительная акция "Стань Дедом Морозом" проводится в Приамурье по инициативе Орлова с 2018 года, в холле здания правительства области устанавливается ёлка, на ней размещаются письма с новогодними желаниями воспитанников приютов и детских домов, исполнить детскую мечту может любой желающий.
В этом году Орлов снял с елки три письма, одно желание – поездка на ипподром для четверых ребят - уже исполнено, ещё два письма от мальчиков – один просит лыжи, а второй мечтает о футбольной форме.
Снять письма с елки в холле правительства мог любой желающий, всего в этом году на ней было 645 писем.
"Очень рад, что благодаря акции желания 645 детей будут исполнены. От всей души благодарю всех неравнодушных амурчан, кто откликнулся и принял участие. Очень важно, чтобы заветные желания детей исполнялись – это даёт им силы мечтать, творить и действовать", - добавил Орлов.
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