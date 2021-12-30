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Матвиенко прокомментировала ситуацию вокруг Украины
Матвиенко прокомментировала ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 30.12.2021
Матвиенко прокомментировала ситуацию вокруг Украины
Российские граждане должны быть спокойны и уверены, что руководство страны принимает все меры для защиты национальной безопасности, сохранения суверенитета РФ,... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:04
2021-12-30T14:04
политика
киев
грузия
дмитрий песков
нато
валентина матвиенко
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские граждане должны быть спокойны и уверены, что руководство страны принимает все меры для защиты национальной безопасности, сохранения суверенитета РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя ситуацию вокруг Украины."Граждане России должны быть абсолютно спокойны и уверены в том, что президентом, правительством, Федеральным Собранием принимаются исчерпывающиеся меры для обеспечения национальной безопасности РФ, сохранения нашего суверенитета", - сказала спикер в эфире телеканала "Россия 24"."И что мы никому не позволим, даже если кто-то вынашивает такие планы, сделать что-либо против России", - отметила она.По словам Матвиенко, Россия укрепила свою обороноспособность, "мы в состоянии себя защитить".Сенатор отметила, что сейчас развернута целая информационная война против России из-за ее якобы готовящейся "агрессии" против Украины. Матвиенко не исключила, что Киев готовит военную кампанию против юго-востока, чтобы, организовав вооруженный конфликт по примеру Грузии в 2008 году, затем во всем обвинить Россию.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211229/soyuz-1765928978.html
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политика, киев, грузия, дмитрий песков, нато, валентина матвиенко, ситуация на украине, россия
14:04 30.12.2021
 
Матвиенко прокомментировала ситуацию вокруг Украины

Спикер Совфеда Матвиенко о ситуации с Украиной: принимаются все меры для безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские граждане должны быть спокойны и уверены, что руководство страны принимает все меры для защиты национальной безопасности, сохранения суверенитета РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя ситуацию вокруг Украины.
"Граждане России должны быть абсолютно спокойны и уверены в том, что президентом, правительством, Федеральным Собранием принимаются исчерпывающиеся меры для обеспечения национальной безопасности РФ, сохранения нашего суверенитета", - сказала спикер в эфире телеканала "Россия 24".
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"И что мы никому не позволим, даже если кто-то вынашивает такие планы, сделать что-либо против России", - отметила она.
По словам Матвиенко, Россия укрепила свою обороноспособность, "мы в состоянии себя защитить".
Сенатор отметила, что сейчас развернута целая информационная война против России из-за ее якобы готовящейся "агрессии" против Украины. Матвиенко не исключила, что Киев готовит военную кампанию против юго-востока, чтобы, организовав вооруженный конфликт по примеру Грузии в 2008 году, затем во всем обвинить Россию.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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ПолитикаКиевГрузияДмитрий ПесковНАТОВалентина МатвиенкоСитуация на УкраинеРоссия
 
 
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