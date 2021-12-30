https://ria.ru/20211230/maski-1766215096.html
Масочный режим сохраняется по всей России, сообщили в оперштабе
Масочный режим сохраняется по всей России, сообщили в оперштабе - РИА Новости, 30.12.2021
Масочный режим сохраняется по всей России, сообщили в оперштабе
Масочный режим сохраняется на всей территории России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:32
2021-12-30T17:32
2021-12-30T17:32
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Масочный режим сохраняется на всей территории России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом."Продолжается контроль за ограничительными мероприятиями, проводимыми в регионах. Масочный режим сохраняется на территории всей страны", - говорится в сообщении.
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Масочный режим сохраняется по всей России, сообщили в оперштабе
Оперштаб: масочный режим сохраняется на всей территории России