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В московском транспорте усилят контроль за ношением масок в праздники
В московском транспорте усилят контроль за ношением масок в праздники - РИА Новости, 30.12.2021
В московском транспорте усилят контроль за ношением масок в праздники
Число контролеров, которые будут проверять наличие масок в транспорте Москвы в новогодние праздники, увеличат почти в 1,5 раза, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:37
2021-12-30T14:37
распространение коронавируса
общество
москва
транспорт
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Число контролеров, которые будут проверять наличие масок в транспорте Москвы в новогодние праздники, увеличат почти в 1,5 раза, сообщил журналистам в четверг руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов."В новогодние праздники в транспорте Москвы увеличивается пассажиропоток, в столицу приезжают туристы. Кроме того, москвичи чаще посещают праздничные мероприятия, ходят в кафе, кино, театры. В это время особенно важно поддерживать и сохранять высокий уровень безопасности, поэтому мы призывам пассажиров надевать маски при входе в транспорт. В выходные дни мы усиливаем проверки за соблюдением масочного режима на всем транспортном комплексе", - сообщил он.Он отметил, что с начала декабря сотрудники "Организатора перевозок" выявили более 40 тысяч нарушений требований санитарных врачей. Сейчас в городе за соблюдением масочного режима следят не менее 500 контролеров. "Более 700 контролеров будут работать в период с 1 по 10 января, это в два раза больше, чем в прошлом году", - уточнил Султанов.Он подчеркнул, что пассажирам по-прежнему необходимо носить маски на протяжение всей поездки."Забытая в кармане или спущенная на подбородок маска бесполезна и не защищает. Мы призываем пассажиров с уважением относиться к здоровью и безопасности друг друга и благодарим всех, кто соблюдает простые профилактические правила", - заключил Султанов.С начала пандемии контролеры выявили более 700 тысяч пассажиров без масок в общественном транспорте столицы.
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общество, москва, транспорт, коронавирус в россии
14:37 30.12.2021
 
В московском транспорте усилят контроль за ношением масок в праздники

В транспорте Москвы в полтора раза увеличат число контролеров, проверяющих наличие масок

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКонтролер ГКУ "Организатор перевозок" беседует с пассажиром без маски на станции метро
Контролер ГКУ Организатор перевозок беседует с пассажиром без маски на станции метро - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Число контролеров, которые будут проверять наличие масок в транспорте Москвы в новогодние праздники, увеличат почти в 1,5 раза, сообщил журналистам в четверг руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
"В новогодние праздники в транспорте Москвы увеличивается пассажиропоток, в столицу приезжают туристы. Кроме того, москвичи чаще посещают праздничные мероприятия, ходят в кафе, кино, театры. В это время особенно важно поддерживать и сохранять высокий уровень безопасности, поэтому мы призывам пассажиров надевать маски при входе в транспорт. В выходные дни мы усиливаем проверки за соблюдением масочного режима на всем транспортном комплексе", - сообщил он.
Он отметил, что с начала декабря сотрудники "Организатора перевозок" выявили более 40 тысяч нарушений требований санитарных врачей. Сейчас в городе за соблюдением масочного режима следят не менее 500 контролеров. "Более 700 контролеров будут работать в период с 1 по 10 января, это в два раза больше, чем в прошлом году", - уточнил Султанов.
Он подчеркнул, что пассажирам по-прежнему необходимо носить маски на протяжение всей поездки.
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"Забытая в кармане или спущенная на подбородок маска бесполезна и не защищает. Мы призываем пассажиров с уважением относиться к здоровью и безопасности друг друга и благодарим всех, кто соблюдает простые профилактические правила", - заключил Султанов.
С начала пандемии контролеры выявили более 700 тысяч пассажиров без масок в общественном транспорте столицы.
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваТранспортКоронавирус в России
 
 
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