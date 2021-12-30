https://ria.ru/20211230/lgoty-1766227688.html

Путин подписал закон о льготах для добровольцев, защищающих госграницы

Путин подписал закон о льготах для добровольцев, защищающих госграницы - РИА Новости, 30.12.2021

Путин подписал закон о льготах для добровольцев, защищающих госграницы

Президент России Владимир Путин подписал закон, о предоставлении мер поддержки и льгот гражданам, участвующим на добровольных началах в защите государственной... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T18:42

2021-12-30T18:42

2021-12-30T18:42

общество

безопасность

владимир путин

льготы

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, о предоставлении мер поддержки и льгот гражданам, участвующим на добровольных началах в защите государственной границы РФ.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон закрепляет возможность применять к указанным гражданам меры поддержки, материальное стимулирование, льготы и компенсации, действующие в отношении народных дружинников и внештатных сотрудников полиции, предусмотренные федеральным законом "Об участии граждан в охране общественного порядка".Авторы законопроекта отмечали, что в охране границы участвуют почти 13 тысяч граждан в составе более 1,2 тысячи добровольных народных дружин.Закон также конкретизирует права органов госвласти субъектов РФ и органов местного самоуправления в данной сфере. Закон позволит скорректировать складывающуюся правоприменительную практику, будет способствовать привлечению и поддержке граждан, участвующих на добровольных началах в защите госграницы, что окажет положительное влияние на обеспечение безопасности России.

https://ria.ru/20211221/zarplata-1764720496.html

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общество, безопасность, владимир путин, льготы, россия