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В МИД раскритиковали позицию Запада по ликвидации "Мемориала"*
В МИД раскритиковали позицию Запада по ликвидации "Мемориала"* - РИА Новости, 30.12.2021
В МИД раскритиковали позицию Запада по ликвидации "Мемориала"*
Ряд западных стран, критикуя решение Верховного суда России ликвидировать международное общество "Мемориал"*, проявляют неуважение к российской судебной... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T07:11
2021-12-30T07:25
в мире
общество
сша
москва
генеральная прокуратура рф
григорий лукьянцев
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ряд западных стран, критикуя решение Верховного суда России ликвидировать международное общество "Мемориал"*, проявляют неуважение к российской судебной системе, заявил РИА Новости уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замглавы департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.Верховный суд во вторник постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. В среду аналогичное решение по правозащитному "Мемориалу"* принял Мосгорсуд. Защита обещала обжаловать оба вердикта. Решения судов раскритиковали в Совете Европы, ООН, США и странах Европы.Он отметил, что, несмотря на негативную реакцию на ликвидацию "Мемориала"*, Россия исходит из собственного законодательства, принципа разделения властей и верховенства права.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно — в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое — в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.По оценке надзорного ведомства, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться. — Прим. ред.) &lt;…&gt; с депрессией", заявляли в прокуратуре.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России.
https://ria.ru/20211229/gosdep-1765924296.html
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в мире, общество, сша, москва, генеральная прокуратура рф, григорий лукьянцев, россия
07:11 30.12.2021 (обновлено: 07:25 30.12.2021)
 
В МИД раскритиковали позицию Запада по ликвидации "Мемориала"*

Омбудсмен МИД Лукьянцев раскритиковал позицию Запада по ликвидации "Мемориала"*

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ряд западных стран, критикуя решение Верховного суда России ликвидировать международное общество "Мемориал"*, проявляют неуважение к российской судебной системе, заявил РИА Новости уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замглавы департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Верховный суд во вторник постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. В среду аналогичное решение по правозащитному "Мемориалу"* принял Мосгорсуд. Защита обещала обжаловать оба вердикта. Решения судов раскритиковали в Совете Европы, ООН, США и странах Европы.
"Это неуважение нашей национальной правовой и судебной системы, она независима и мы не оказываем никакого давления на решения. Суд принял такое решение в соответствии с российским законодательством. Для нас это и является определяющим", - сказал Лукьянцев.
Он отметил, что, несмотря на негативную реакцию на ликвидацию "Мемориала"*, Россия исходит из собственного законодательства, принципа разделения властей и верховенства права.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 01:02
Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно — в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое — в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.
По оценке надзорного ведомства, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.
А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться. — Прим. ред.) <…> с депрессией", заявляли в прокуратуре.
Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России.
Решетка перед зданием Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 12:34
Дипломаты из восьми стран приехали на процесс по "Мемориалу"*
 
В миреОбществоСШАМоскваГенеральная прокуратура РФГригорий ЛукьянцевРоссия
 
 
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