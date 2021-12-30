https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766219399.html

Оперштаб предупредил о риске распространения COVID-19 в праздники

Оперштаб предупредил о риске распространения COVID-19 в праздники - РИА Новости, 30.12.2021

Оперштаб предупредил о риске распространения COVID-19 в праздники

Риски распространения COVID-19, в том числе "омикрона", возрастают из-за увеличения контактов между людьми в праздники, сообщили журналистам в Оперативном штабе РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:49

2021-12-30T17:49

2021-12-30T17:59

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760288450_0:0:3199:1800_1920x0_80_0_0_d67e136e490ee5a97e95e72ce0123694.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Риски распространения COVID-19, в том числе "омикрона", возрастают из-за увеличения контактов между людьми в праздники, сообщили журналистам в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми увеличивается, и многие граждане выезжают за границу, риски распространения COVID-19, в том числе нового штамма "омикрон", возрастают. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766217001.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса