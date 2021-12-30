https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766219399.html
Оперштаб предупредил о риске распространения COVID-19 в праздники
Оперштаб предупредил о риске распространения COVID-19 в праздники - РИА Новости, 30.12.2021
Оперштаб предупредил о риске распространения COVID-19 в праздники
Риски распространения COVID-19, в том числе "омикрона", возрастают из-за увеличения контактов между людьми в праздники, сообщили журналистам в Оперативном штабе РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:49
2021-12-30T17:49
2021-12-30T17:59
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Риски распространения COVID-19, в том числе "омикрона", возрастают из-за увеличения контактов между людьми в праздники, сообщили журналистам в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми увеличивается, и многие граждане выезжают за границу, риски распространения COVID-19, в том числе нового штамма "омикрон", возрастают. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения", - говорится в сообщении.
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17:49 30.12.2021 (обновлено: 17:59 30.12.2021)
Оперштаб предупредил о риске распространения COVID-19 в праздники
Оперштаб: риски распространения COVID-19 возрастают из-за увеличения контактов в праздники