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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766139168.html
В России за сутки выписали 43 004 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 43 004 человека после COVID-19 - РИА Новости, 30.12.2021
В России за сутки выписали 43 004 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 43 004 человека после COVID-19, за все время выздоровели 9 423 227, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:47
2021-12-30T11:47
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
иркутская область
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 43 004 человека после COVID-19, за все время выздоровели 9 423 227, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 43 004 человека… За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 423 227", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге поправились после болезни 3236 пациентов, в Москве – 2495, в Иркутской области – 2217.
https://ria.ru/20211230/omikron-shtamm-1766123646.html
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общество, санкт-петербург, иркутская область, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:47 30.12.2021
 
В России за сутки выписали 43 004 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 43 004 человека после COVID-19, за все время — 9 423 227

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи в "красной зоне" больницы города Рассказово
Врачи реаниматологи в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 43 004 человека после COVID-19, за все время выздоровели 9 423 227, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 43 004 человека… За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 423 227", - говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге поправились после болезни 3236 пациентов, в Москве – 2495, в Иркутской области – 2217.
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