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В Москве за сутки выявили 2661 случай заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 2661 случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 30.12.2021
В Москве за сутки выявили 2661 случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 2661, 1532 и 977 заражений соответственно,... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:47
2021-12-30T11:47
2021-12-30T11:47
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 2661, 1532 и 977 заражений соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 2661, Санкт-Петербург - 1532, Московская область - 977", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Костромской области - 13, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах – шесть и один соответственно.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки выявили 2661 случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 2661 новый случай заражения коронавирусом