https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766138984.html

В Москве за сутки выявили 2661 случай заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 2661 случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 30.12.2021

В Москве за сутки выявили 2661 случай заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 2661, 1532 и 977 заражений соответственно,... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:47

2021-12-30T11:47

2021-12-30T11:47

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 2661, 1532 и 977 заражений соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 2661, Санкт-Петербург - 1532, Московская область - 977", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Костромской области - 13, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах – шесть и один соответственно.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии