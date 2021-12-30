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Путин подписал закон, запрещающий добычу китов, дельфинов и морских свиней
Путин подписал закон, запрещающий добычу китов, дельфинов и морских свиней - РИА Новости, 30.12.2021
Путин подписал закон, запрещающий добычу китов, дельфинов и морских свиней
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней, соответствующий документ... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T20:23
2021-12-30T20:23
общество
китай
владимир путин
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
михаил мишустин
японское море
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ запрещает осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китообразных, то есть китов, дельфинов и морских свиней. Это позволит сберечь этих животных от хищнического истребления, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Помимо этого, уточняется, что в целях обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения их рыболовства в исключительной экономической зоне РФ, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.Ранее вылов морских млекопитающих осуществлялся в соответствии с квотой, которую выдавало Росрыболовство. Против этого активно выступали зоозащитники, так как такие млекопитающие, как косатки, дельфины, белухи и другие редкие, ценные виды находились под угрозой вылова. Ситуация изменилась после скандала вокруг "китовой тюрьмы" в 2018 году.В 2018 году в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Их выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.К решению проблемы подключился Путин - он поручил профильным министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, а 10 ноября в Японское море выпустили последних белух. В конце 2020 года правительство ужесточило правила добычи этих животных, а в текущем году ввело с 20 сентября на полгода запрет на вывоз из России китов, дельфинов и морских свиней.
https://ria.ru/20211230/semenovodstvo-1766226493.html
https://ria.ru/20211230/tekhosmotr-1766236660.html
китай
японское море
россия
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общество, китай, владимир путин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), михаил мишустин, японское море, россия
20:23 30.12.2021
 
Путин подписал закон, запрещающий добычу китов, дельфинов и морских свиней

Президент Путин подписал закон, запрещающий добычу китов, дельфинов и морских свиней

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГорбатые киты кормятся
Горбатые киты кормятся - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Горбатые киты кормятся
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ запрещает осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китообразных, то есть китов, дельфинов и морских свиней. Это позволит сберечь этих животных от хищнического истребления, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
18:34
Путин подписал новую редакцию закона "О семеноводстве"
Помимо этого, уточняется, что в целях обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения их рыболовства в исключительной экономической зоне РФ, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Ранее вылов морских млекопитающих осуществлялся в соответствии с квотой, которую выдавало Росрыболовство. Против этого активно выступали зоозащитники, так как такие млекопитающие, как косатки, дельфины, белухи и другие редкие, ценные виды находились под угрозой вылова. Ситуация изменилась после скандала вокруг "китовой тюрьмы" в 2018 году.
В 2018 году в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Их выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
К решению проблемы подключился Путин - он поручил профильным министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, а 10 ноября в Японское море выпустили последних белух. В конце 2020 года правительство ужесточило правила добычи этих животных, а в текущем году ввело с 20 сентября на полгода запрет на вывоз из России китов, дельфинов и морских свиней.
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
20:10
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ОбществоКитайВладимир ПутинФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Михаил МишустинЯпонское мореРоссия
 
 
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