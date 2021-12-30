Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2022 - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211230/kitay-1766125180.html
Китай установил мировой рекорд по числу космических пусков в 2021 году
Китай установил мировой рекорд по числу космических пусков в 2021 году - РИА Новости, 30.12.2021
Китай установил мировой рекорд по числу космических пусков в 2021 году
Китай в четверг выполнил успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" и установил новый национальный рекорд по количеству космических запусков в год, их число в... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T10:42
2021-12-30T10:42
наука
в мире
сша
космос - риа наука
сычуань
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765532945_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_e0c927863e91cc5a45454f06b7e9fe37.jpg
ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Китай в четверг выполнил успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" и установил новый национальный рекорд по количеству космических запусков в год, их число в 2021 году достигло 55, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC)."Китай за весь год осуществили 55 космических запусков, заняв первое место в мире (по этому показателю – ред.)", - говорится в сообщении CASC.Свой собственный рекорд по количеству космических запусков в течение года Китай побил еще в конце октября, совершив 40-й по счету запуск. Предыдущий рекорд из 39 стартов был зафиксирован в 2018 году и повторён в 2020 году.Между тем, абсолютным рекордсменом по количеству космических пусков в год является Советский Союз - 108 в 1982 году, на втором месте США с 77 стартами в 1966 году. В современной истории России такой рекорд равен 55 пускам в 1992 году.В четверг Китай совершил последний космический запуск в этом году, успешно выведя на орбиту экспериментальный спутник связи "Шиянь-9" с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3B".
https://ria.ru/20210617/zapusk-1737401882.html
https://ria.ru/20200723/1574768779.html
сша
сычуань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765532945_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_a0c2a9b66d219afefb3397aa55e22a65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, космос - риа наука, сычуань, россия
10:42 30.12.2021
 
Китай установил мировой рекорд по числу космических пусков в 2021 году

Китай в 2021 году выполнил 55 космических пусков и установил мировой рекорд

© Фото : China National Space AdministrationЗапуск ракеты-носителя "Чанчжэн-4" с оптическим спутником дистанционного зондирования земной поверхности "Цзыюань-1 02E" с космодрома Тайюань в Китае
Запуск ракеты-носителя Чанчжэн-4 с оптическим спутником дистанционного зондирования земной поверхности Цзыюань-1 02E с космодрома Тайюань в Китае - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Фото : China National Space Administration
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Китай в четверг выполнил успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" и установил новый национальный рекорд по количеству космических запусков в год, их число в 2021 году достигло 55, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).
"Китай за весь год осуществили 55 космических запусков, заняв первое место в мире (по этому показателю – ред.)", - говорится в сообщении CASC.
Запуск ракеты-носитель Чанчжэн-2F с пилотируемым кораблем Шэньчжоу-12, Китай - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 14:33Россия-Китай: Главное
Российский космонавт-испытатель поздравил Китай с запуском "Шэньчжоу-12"
Свой собственный рекорд по количеству космических запусков в течение года Китай побил еще в конце октября, совершив 40-й по счету запуск. Предыдущий рекорд из 39 стартов был зафиксирован в 2018 году и повторён в 2020 году.
Между тем, абсолютным рекордсменом по количеству космических пусков в год является Советский Союз - 108 в 1982 году, на втором месте США с 77 стартами в 1966 году. В современной истории России такой рекорд равен 55 пускам в 1992 году.
В четверг Китай совершил последний космический запуск в этом году, успешно выведя на орбиту экспериментальный спутник связи "Шиянь-9" с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3B".
Ракета Чанчжэн-5 в космическом центре Вэньчан в китайской провинции Хайнань - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля 2020, 10:35
В НАСА поздравили Китай с успешным запуском зонда по исследованию Марса
 
НаукаВ миреСШАКосмос - РИА НаукаСычуаньРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Ушаков рассказал о переговорах Путина и Байдена
01:22Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена
01:19Назван легкий способ определить рак
01:17Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить
01:10Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"
00:54Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за Украины
00:46Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков
00:35Путин и Байден провели телефонный разговор
00:24Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
00:21Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов
00:17Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годом
00:15Путин рассказал, как встретит Новый год
00:07Шойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в мире
23:53Путин и Байден начали переговоры, заявил Белый дом
23:50Самарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСе
23:42Американцев призвали воздержаться от морских круизов
23:35CNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной Украиной
23:32Премьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ
23:24На Украине массово закрывают заправки
23:14Полиция ФРГ зарегистрировала 11 тысяч нелегальных въездов из Белоруссии
Лента новостейМолния
Ушаков рассказал о переговорах Путина и БайденаДжабаров прокомментировал разговор Путина и БайденаНазван легкий способ определить ракКакие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменитьАнтонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за УкраиныПереговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил ПесковПутин и Байден провели телефонный разговорМосковское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночьРубль укрепился за год к евро на восемь процентовКосмонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годомПутин рассказал, как встретит Новый годШойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в миреПутин и Байден начали переговоры, заявил Белый домСамарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСеАмериканцев призвали воздержаться от морских круизовCNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной УкраинойПремьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газНа Украине массово закрывают заправкиПолиция ФРГ зарегистрировала 11 тысяч нелегальных въездов из Белоруссии