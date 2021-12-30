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Культура
https://ria.ru/20211230/kino-1765891067.html
Русские и итальянские комедии. Что смотреть в кино на каникулах
Русские и итальянские комедии. Что смотреть в кино на каникулах - РИА Новости, 30.12.2021
Русские и итальянские комедии. Что смотреть в кино на каникулах
Перед Новым годом в кинотеатрах не только картины о праздниках. "Портрет незнакомца" перенесет в романтичные 1970-е , а итальянская комедия "10 дней с Сантой" в РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T08:00
2021-12-30T07:59
норвегия
хавьер бардем
санта-клаус
кирилл пирогов
культура
оскар (премия)
ксения кутепова
полина кутепова
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Перед Новым годом в кинотеатрах не только картины о праздниках. "Портрет незнакомца" перенесет в романтичные 1970-е , а итальянская комедия "10 дней с Сантой" в формате роуд-муви расскажет про семейный отдых. Дмитрий Нагиев снялся в ленте с провокационным названием "Свингеры", а Хавьер Бардем — в "Самом лучшем боссе". О том, какие премьеры заслуживают внимания, — в материале РИА Новости.Театр в киноО том, как выход из зоны комфорта меняет жизнь, — "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна.Правда, "зоной комфорта" рутину главного героя, актера Олега (Юрий Буторин), сложно назвать. Ему под сорок, он работает на радио, озвучивает в постановке советского разведчика, и ничего незаурядного с ним не происходит. Но программу закрывают, а жена (Полина Кутепова) выставляет Олега из дома.Незадачливый актер знакомится с писателем Львом (Кирилл Пирогов), и тот превращает жизнь героя в настоящий трагикомический фарс.Картина снята по мотивам одноименного рассказа Бориса Вахтина, который был другом Петра Фоменко: артисты его Мастерской исполняют все роли в картине.Картина, действие которой происходит в 1976-м, — о той эпохе, о борьбе человека с самим собой, о его надеждах, мечтах и целях.Санта спешит домойНетривиальная итальянская комедия про то, как встречать Новый год на Севере, — "10 дней с Сантой" Алессандро Дженовези.Режиссер знает толк как в юмористическом жанре (снимал картину "Папа за маму"), так и в драме (сам появился в фильме "Счастливый Лазарь" в качестве актера). В новой работе он совмещает классическую рождественскую комедию по-итальянски и роуд-муви.Главные герои Карло, Джулия и трое их детей отправляются в Швецию на рождественские каникулы в гигантском трейлере. Во время ночного переезда они случайно сбивают человека, одетого в костюм Санта-Клауса, и решают подвезти его до ближайшего города. Карло и Джулия не понимают, почему он не может просто позвонить родным ("У эльфов нет телефонов!" — объясняет мужчина), зачем ему надо попасть в Норвегию и при чем тут Снежная королева ("Мы как-то встречались с ней, примерно 40 лет назад", — мечтательно вспоминает странный человек).И, поскольку у незнакомца свои планы на то, как надо провести это Рождество, отделаться от него оказывается непросто.Редкость в современном кино: праздничный фильм не морализирует, не состоит из пошлых изъезженных шуток. И вдобавок "выстреливает" трагикомическими сценами, которые кажутся знакомыми по собственному опыту. От этого картина выглядит теплой, душевной и запомнится надолго.Кстати, съемки проходили в заснеженных пейзажах северной Италии и Австрии, а в роли самоназванного Санта-Клауса — известный актер, режиссер, комедиограф Диего Абатантуоно.Провокационная комедияПосле Нового года на экраны выйдет комедия с провокационным названием "Свингеры", которое на самом деле не раскрывает сюжет проекта.По мнению исполнителя одной из главных ролей Дмитрия Нагиева, это попытка посмотреть на сложности в человеческих отношениях. Первый одноименный проект вышел в Латвии, а после его переснимали в Эстонии, Норвегии, Польше. Российский фильм несколько отличается от оригинала. Это альманах.Успешный бизнесмен Игорь (Нагиев) ищет острых ощущений, а его девушка-модель (Наталья Рудова) хочет, чтобы их отношения вышли на новый уровень. Взбалмошную Ирину (Ирина Пегова) не устраивает жизнь с мужем Андреем (Илья Носков). А преподаватель Ольга (Олеся Судзиловская) обнаруживает ботаника-сына (Иван Злобин) в компании полуголой девушки (Дарья Руденок), которая зачем-то пробралась на балкон их квартиры.В отличие от оригинала российская картина получилась более лиричной, не столь жанровой и эксцентричной. Это скорее мелодрама с элементами комедии, чем жанровый ситком.Создатели фильма уверяют, что хотели сделать акцент не на крушении семейных ценностей, а на их укреплении. И надеются, что зрители выйдут из зала с улыбками.Босс БардемФильм, о котором уже все говорят, — "Самый лучший босс" Фернандо Леона де Араноа.Картину впервые показали на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, а сейчас проект с Хавьером Бардемом в главной роли вошел в шорт-лист "Оскара" в номинации "Лучший иностранный фильм".В сатирической комедии Бардем играет циничного босса Бланко, который управляет семейным бизнесом. Он готов на все ради прибыли, но это создает множество комичных и драматичных ситуаций.Бланко — обаятельный делец, его действия трудно предугадать. Он может быть интеллигентным, однако, если нужно, без сомнений обходит моральные принципы. Помогает коллегам — и при этом бывает меркантильным.Но все еще больше запутывается, когда компания Бланко номинируется на премию за успехи в ведении бизнеса. Проблемы и несостыковки в работе возникают одна за другой, а главный герой продолжает изощренно интриговать. В итоге из-за собственной аморальности он страдает сам, но выглядит все это довольно забавно.Фильм — это саркастичный взгляд на то, как могут переплетаться личные и профессиональные отношения. Он не про солидарность и этику, а про ориентацию на прибыль. Здесь есть ревность, насилие, предательство, соперничество, месть и амбиции — основные темы классической трагедии, которые на предприятии Бланко к тому же приправлены юмором.Супруги или незнакомцы?Еще один итальянский фильм праздничной недели — едкая и остроумная комедия "(Не)идеальные парочки" Паоло Костелла и Паоло Дженовезе (последнего российские зрители знают по хиту "Идеальные незнакомцы").В центре сюжета — четыре пары, чьи браки признали недействительными, потому что обвенчавший их священник оказался мошенником. Вслед за этим начинают всплывать новые подробности и секреты, которые супруги (бывшие или ненастоящие?) скрывали друг от друга.С такой неожиданной проверкой отношений на прочность справиться могут не все. Теперь герои задаются вопросом: а надо ли заново заключать союз с партнерами? Никогда еще сказать друг другу заветное "да" не было так сложно.Костелла и Дженовезе мастерски миксуют курьезные и драматические ситуации, показывая, какой захватывающей и непредсказуемой может быть обычная семейная жизнь.
https://ria.ru/20211224/kino-1765212457.html
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норвегия, хавьер бардем, санта-клаус, кирилл пирогов, оскар (премия), ксения кутепова, полина кутепова, дмитрий нагиев, ирина пегова, знаменитости, кино и сериалы
08:00 30.12.2021
 

Русские и итальянские комедии. Что смотреть в кино на каникулах

© Предоставлено компанией "ПилотКино"Кадр из фильма "10 дней с Сантой"
Кадр из фильма 10 дней с Сантой
© Предоставлено компанией "ПилотКино"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Перед Новым годом в кинотеатрах не только картины о праздниках. "Портрет незнакомца" перенесет в романтичные 1970-е , а итальянская комедия "10 дней с Сантой" в формате роуд-муви расскажет про семейный отдых. Дмитрий Нагиев снялся в ленте с провокационным названием "Свингеры", а Хавьер Бардем — в "Самом лучшем боссе". О том, какие премьеры заслуживают внимания, — в материале РИА Новости.

Театр в кино

О том, как выход из зоны комфорта меняет жизнь, — "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна.
Правда, "зоной комфорта" рутину главного героя, актера Олега (Юрий Буторин), сложно назвать. Ему под сорок, он работает на радио, озвучивает в постановке советского разведчика, и ничего незаурядного с ним не происходит. Но программу закрывают, а жена (Полина Кутепова) выставляет Олега из дома.
© Предоставлено Sony PicturesКадр из фильма "Портрет незнакомца"
Кадр из фильма Портрет незнакомца
© Предоставлено Sony Pictures
Кадр из фильма "Портрет незнакомца"
Незадачливый актер знакомится с писателем Львом (Кирилл Пирогов), и тот превращает жизнь героя в настоящий трагикомический фарс.
Картина снята по мотивам одноименного рассказа Бориса Вахтина, который был другом Петра Фоменко: артисты его Мастерской исполняют все роли в картине.

"Кастинг я ни с кем никогда не обсуждаю и на компромиссы не иду, — говорит режиссер. — И считаю, что угадал. У меня самые позитивные ощущения от актерской игры в фильме. Я в себе сомневаюсь, а в артистах нет. Они невероятные профессионалы, годы работы в театре дают техническое владение специальностью, и это грех не использовать в кино".

Картина, действие которой происходит в 1976-м, — о той эпохе, о борьбе человека с самим собой, о его надеждах, мечтах и целях.
© Предоставлено Sony Pictures

Кирилл Пирогов в фильме "Портрет незнакомца"

Кадр из фильма Портрет незнакомца
1 из 2

Кирилл Пирогов в фильме "Портрет незнакомца"

© Предоставлено Sony Pictures
© Предоставлено Sony Pictures

Полина Кутепова в фильме "Портрет незнакомца"

Кадр из фильма Портрет незнакомца
2 из 2

Полина Кутепова в фильме "Портрет незнакомца"

© Предоставлено Sony Pictures
1 из 2

Кирилл Пирогов в фильме "Портрет незнакомца"

© Предоставлено Sony Pictures
2 из 2

Полина Кутепова в фильме "Портрет незнакомца"

© Предоставлено Sony Pictures

Санта спешит домой

Нетривиальная итальянская комедия про то, как встречать Новый год на Севере, — "10 дней с Сантой" Алессандро Дженовези.
Режиссер знает толк как в юмористическом жанре (снимал картину "Папа за маму"), так и в драме (сам появился в фильме "Счастливый Лазарь" в качестве актера). В новой работе он совмещает классическую рождественскую комедию по-итальянски и роуд-муви.
© Предоставлено компанией "ПилотКино"Кадр из фильма "10 дней с Сантой"
Кадр из фильма 10 дней с Сантой
© Предоставлено компанией "ПилотКино"
Кадр из фильма "10 дней с Сантой"
Главные герои Карло, Джулия и трое их детей отправляются в Швецию на рождественские каникулы в гигантском трейлере. Во время ночного переезда они случайно сбивают человека, одетого в костюм Санта-Клауса, и решают подвезти его до ближайшего города. Карло и Джулия не понимают, почему он не может просто позвонить родным ("У эльфов нет телефонов!" — объясняет мужчина), зачем ему надо попасть в Норвегию и при чем тут Снежная королева ("Мы как-то встречались с ней, примерно 40 лет назад", — мечтательно вспоминает странный человек).
© Предоставлено компанией "ПилотКино"Кадр из фильма "10 дней с Сантой"
Кадр из фильма 10 дней с Сантой
© Предоставлено компанией "ПилотКино"
Кадр из фильма "10 дней с Сантой"
И, поскольку у незнакомца свои планы на то, как надо провести это Рождество, отделаться от него оказывается непросто.
Редкость в современном кино: праздничный фильм не морализирует, не состоит из пошлых изъезженных шуток. И вдобавок "выстреливает" трагикомическими сценами, которые кажутся знакомыми по собственному опыту. От этого картина выглядит теплой, душевной и запомнится надолго.
Кстати, съемки проходили в заснеженных пейзажах северной Италии и Австрии, а в роли самоназванного Санта-Клауса — известный актер, режиссер, комедиограф Диего Абатантуоно.
© Предоставлено компанией "ПилотКино"Кадр из фильма "10 дней с Сантой"
Кадр из фильма 10 дней с Сантой
© Предоставлено компанией "ПилотКино"
Кадр из фильма "10 дней с Сантой"

Провокационная комедия

После Нового года на экраны выйдет комедия с провокационным названием "Свингеры", которое на самом деле не раскрывает сюжет проекта.
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Рудова, Пегова, Нагиев в фильме "Свингеры"
Кадр из фильма Свингеры
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Рудова, Пегова, Нагиев в фильме "Свингеры"
По мнению исполнителя одной из главных ролей Дмитрия Нагиева, это попытка посмотреть на сложности в человеческих отношениях. Первый одноименный проект вышел в Латвии, а после его переснимали в Эстонии, Норвегии, Польше. Российский фильм несколько отличается от оригинала. Это альманах.
Успешный бизнесмен Игорь (Нагиев) ищет острых ощущений, а его девушка-модель (Наталья Рудова) хочет, чтобы их отношения вышли на новый уровень. Взбалмошную Ирину (Ирина Пегова) не устраивает жизнь с мужем Андреем (Илья Носков). А преподаватель Ольга (Олеся Судзиловская) обнаруживает ботаника-сына (Иван Злобин) в компании полуголой девушки (Дарья Руденок), которая зачем-то пробралась на балкон их квартиры.
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Свингеры"
Кадр из фильма Свингеры
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "Свингеры"

"Основной посыл нашей картины — счастье всегда рядом, совершенно необязательно смотреть куда-то вдаль, нужно просто обратить пристальное внимание на своих близких", — объясняет режиссер и продюсер Сергей Фикс.

В отличие от оригинала российская картина получилась более лиричной, не столь жанровой и эксцентричной. Это скорее мелодрама с элементами комедии, чем жанровый ситком.
Создатели фильма уверяют, что хотели сделать акцент не на крушении семейных ценностей, а на их укреплении. И надеются, что зрители выйдут из зала с улыбками.
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Свингеры"
Кадр из фильма Свингеры
1 из 3
Кадр из фильма "Свингеры"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Сцена из фильма "Свингеры"

Кадр из фильма Свингеры
2 из 3

Сцена из фильма "Свингеры"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Фрагмент из фильма "Свингеры"

Кадр из фильма Свингеры
3 из 3

Фрагмент из фильма "Свингеры"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
1 из 3
Кадр из фильма "Свингеры"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
2 из 3

Сцена из фильма "Свингеры"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
3 из 3

Фрагмент из фильма "Свингеры"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Босс Бардем

Фильм, о котором уже все говорят, — "Самый лучший босс" Фернандо Леона де Араноа.
Картину впервые показали на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, а сейчас проект с Хавьером Бардемом в главной роли вошел в шорт-лист "Оскара" в номинации "Лучший иностранный фильм".
© Предоставлено компанией "Каскад фильм"Бардем в фильме "Самый лучший босс"
Кадр из фильма Самый лучший босс
© Предоставлено компанией "Каскад фильм"
Бардем в фильме "Самый лучший босс"
В сатирической комедии Бардем играет циничного босса Бланко, который управляет семейным бизнесом. Он готов на все ради прибыли, но это создает множество комичных и драматичных ситуаций.
Бланко — обаятельный делец, его действия трудно предугадать. Он может быть интеллигентным, однако, если нужно, без сомнений обходит моральные принципы. Помогает коллегам — и при этом бывает меркантильным.
© Предоставлено компанией "Каскад фильм"Кадр из фильма "Самый лучший босс"
Кадр из фильма Самый лучший босс
© Предоставлено компанией "Каскад фильм"
Кадр из фильма "Самый лучший босс"
Но все еще больше запутывается, когда компания Бланко номинируется на премию за успехи в ведении бизнеса. Проблемы и несостыковки в работе возникают одна за другой, а главный герой продолжает изощренно интриговать. В итоге из-за собственной аморальности он страдает сам, но выглядит все это довольно забавно.

"Если сценарий настолько хорош, что вы ему верите, живете репликами героя, то вам, несомненно, будет комфортно и весело на съемках, — признается Бардем. — И это на самом деле очень важно. Когда текст идет как по маслу, актер уверен в себе и не теряет концентрацию".

© Предоставлено компанией "Каскад фильм"Кадр из фильма "Самый лучший босс"
Кадр из фильма Самый лучший босс
1 из 3
Кадр из фильма "Самый лучший босс"
© Предоставлено компанией "Каскад фильм"
© Предоставлено компанией "Каскад фильм"

Сцена из фильма "Самый лучший босс"

Кадр из фильма Самый лучший босс
2 из 3

Сцена из фильма "Самый лучший босс"

© Предоставлено компанией "Каскад фильм"
© Предоставлено компанией "Каскад фильм"

Фрагмент из фильма "Самый лучший босс"

Кадр из фильма Самый лучший босс
3 из 3

Фрагмент из фильма "Самый лучший босс"

© Предоставлено компанией "Каскад фильм"
1 из 3
Кадр из фильма "Самый лучший босс"
© Предоставлено компанией "Каскад фильм"
2 из 3

Сцена из фильма "Самый лучший босс"

© Предоставлено компанией "Каскад фильм"
3 из 3

Фрагмент из фильма "Самый лучший босс"

© Предоставлено компанией "Каскад фильм"
Фильм — это саркастичный взгляд на то, как могут переплетаться личные и профессиональные отношения. Он не про солидарность и этику, а про ориентацию на прибыль. Здесь есть ревность, насилие, предательство, соперничество, месть и амбиции — основные темы классической трагедии, которые на предприятии Бланко к тому же приправлены юмором.

Супруги или незнакомцы?

© Предоставлено World PicturesКадр из фильма "(Не)идеальные парочки"
Кадр из фильма (Не)идеальные парочки
© Предоставлено World Pictures
Кадр из фильма "(Не)идеальные парочки"
Еще один итальянский фильм праздничной недели — едкая и остроумная комедия "(Не)идеальные парочки" Паоло Костелла и Паоло Дженовезе (последнего российские зрители знают по хиту "Идеальные незнакомцы").
В центре сюжета — четыре пары, чьи браки признали недействительными, потому что обвенчавший их священник оказался мошенником. Вслед за этим начинают всплывать новые подробности и секреты, которые супруги (бывшие или ненастоящие?) скрывали друг от друга.
© Предоставлено World PicturesКадр из фильма "(Не)идеальные парочки"
Кадр из фильма (Не)идеальные парочки
1 из 3
Кадр из фильма "(Не)идеальные парочки"
© Предоставлено World Pictures
© Предоставлено World Pictures

Сцена из фильма "(Не)идеальные парочки"

Кадр из фильма (Не)идеальные парочки
2 из 3

Сцена из фильма "(Не)идеальные парочки"

© Предоставлено World Pictures
© Предоставлено World Pictures

Фрагмент фильма "(Не)идеальные парочки"

Кадр из фильма (Не)идеальные парочки
3 из 3

Фрагмент фильма "(Не)идеальные парочки"

© Предоставлено World Pictures
1 из 3
Кадр из фильма "(Не)идеальные парочки"
© Предоставлено World Pictures
2 из 3

Сцена из фильма "(Не)идеальные парочки"

© Предоставлено World Pictures
3 из 3

Фрагмент фильма "(Не)идеальные парочки"

© Предоставлено World Pictures
С такой неожиданной проверкой отношений на прочность справиться могут не все. Теперь герои задаются вопросом: а надо ли заново заключать союз с партнерами? Никогда еще сказать друг другу заветное "да" не было так сложно.
Костелла и Дженовезе мастерски миксуют курьезные и драматические ситуации, показывая, какой захватывающей и непредсказуемой может быть обычная семейная жизнь.
Кадр из фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
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