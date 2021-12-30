https://ria.ru/20211230/kino-1765891067.html

Русские и итальянские комедии. Что смотреть в кино на каникулах

Русские и итальянские комедии. Что смотреть в кино на каникулах - РИА Новости, 30.12.2021

Русские и итальянские комедии. Что смотреть в кино на каникулах

Перед Новым годом в кинотеатрах не только картины о праздниках. "Портрет незнакомца" перенесет в романтичные 1970-е , а итальянская комедия "10 дней с Сантой" в РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T08:00

2021-12-30T08:00

2021-12-30T07:59

норвегия

хавьер бардем

санта-клаус

кирилл пирогов

культура

оскар (премия)

ксения кутепова

полина кутепова

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Перед Новым годом в кинотеатрах не только картины о праздниках. "Портрет незнакомца" перенесет в романтичные 1970-е , а итальянская комедия "10 дней с Сантой" в формате роуд-муви расскажет про семейный отдых. Дмитрий Нагиев снялся в ленте с провокационным названием "Свингеры", а Хавьер Бардем — в "Самом лучшем боссе". О том, какие премьеры заслуживают внимания, — в материале РИА Новости.Театр в киноО том, как выход из зоны комфорта меняет жизнь, — "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна.Правда, "зоной комфорта" рутину главного героя, актера Олега (Юрий Буторин), сложно назвать. Ему под сорок, он работает на радио, озвучивает в постановке советского разведчика, и ничего незаурядного с ним не происходит. Но программу закрывают, а жена (Полина Кутепова) выставляет Олега из дома.Незадачливый актер знакомится с писателем Львом (Кирилл Пирогов), и тот превращает жизнь героя в настоящий трагикомический фарс.Картина снята по мотивам одноименного рассказа Бориса Вахтина, который был другом Петра Фоменко: артисты его Мастерской исполняют все роли в картине.Картина, действие которой происходит в 1976-м, — о той эпохе, о борьбе человека с самим собой, о его надеждах, мечтах и целях.Санта спешит домойНетривиальная итальянская комедия про то, как встречать Новый год на Севере, — "10 дней с Сантой" Алессандро Дженовези.Режиссер знает толк как в юмористическом жанре (снимал картину "Папа за маму"), так и в драме (сам появился в фильме "Счастливый Лазарь" в качестве актера). В новой работе он совмещает классическую рождественскую комедию по-итальянски и роуд-муви.Главные герои Карло, Джулия и трое их детей отправляются в Швецию на рождественские каникулы в гигантском трейлере. Во время ночного переезда они случайно сбивают человека, одетого в костюм Санта-Клауса, и решают подвезти его до ближайшего города. Карло и Джулия не понимают, почему он не может просто позвонить родным ("У эльфов нет телефонов!" — объясняет мужчина), зачем ему надо попасть в Норвегию и при чем тут Снежная королева ("Мы как-то встречались с ней, примерно 40 лет назад", — мечтательно вспоминает странный человек).И, поскольку у незнакомца свои планы на то, как надо провести это Рождество, отделаться от него оказывается непросто.Редкость в современном кино: праздничный фильм не морализирует, не состоит из пошлых изъезженных шуток. И вдобавок "выстреливает" трагикомическими сценами, которые кажутся знакомыми по собственному опыту. От этого картина выглядит теплой, душевной и запомнится надолго.Кстати, съемки проходили в заснеженных пейзажах северной Италии и Австрии, а в роли самоназванного Санта-Клауса — известный актер, режиссер, комедиограф Диего Абатантуоно.Провокационная комедияПосле Нового года на экраны выйдет комедия с провокационным названием "Свингеры", которое на самом деле не раскрывает сюжет проекта.По мнению исполнителя одной из главных ролей Дмитрия Нагиева, это попытка посмотреть на сложности в человеческих отношениях. Первый одноименный проект вышел в Латвии, а после его переснимали в Эстонии, Норвегии, Польше. Российский фильм несколько отличается от оригинала. Это альманах.Успешный бизнесмен Игорь (Нагиев) ищет острых ощущений, а его девушка-модель (Наталья Рудова) хочет, чтобы их отношения вышли на новый уровень. Взбалмошную Ирину (Ирина Пегова) не устраивает жизнь с мужем Андреем (Илья Носков). А преподаватель Ольга (Олеся Судзиловская) обнаруживает ботаника-сына (Иван Злобин) в компании полуголой девушки (Дарья Руденок), которая зачем-то пробралась на балкон их квартиры.В отличие от оригинала российская картина получилась более лиричной, не столь жанровой и эксцентричной. Это скорее мелодрама с элементами комедии, чем жанровый ситком.Создатели фильма уверяют, что хотели сделать акцент не на крушении семейных ценностей, а на их укреплении. И надеются, что зрители выйдут из зала с улыбками.Босс БардемФильм, о котором уже все говорят, — "Самый лучший босс" Фернандо Леона де Араноа.Картину впервые показали на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, а сейчас проект с Хавьером Бардемом в главной роли вошел в шорт-лист "Оскара" в номинации "Лучший иностранный фильм".В сатирической комедии Бардем играет циничного босса Бланко, который управляет семейным бизнесом. Он готов на все ради прибыли, но это создает множество комичных и драматичных ситуаций.Бланко — обаятельный делец, его действия трудно предугадать. Он может быть интеллигентным, однако, если нужно, без сомнений обходит моральные принципы. Помогает коллегам — и при этом бывает меркантильным.Но все еще больше запутывается, когда компания Бланко номинируется на премию за успехи в ведении бизнеса. Проблемы и несостыковки в работе возникают одна за другой, а главный герой продолжает изощренно интриговать. В итоге из-за собственной аморальности он страдает сам, но выглядит все это довольно забавно.Фильм — это саркастичный взгляд на то, как могут переплетаться личные и профессиональные отношения. Он не про солидарность и этику, а про ориентацию на прибыль. Здесь есть ревность, насилие, предательство, соперничество, месть и амбиции — основные темы классической трагедии, которые на предприятии Бланко к тому же приправлены юмором.Супруги или незнакомцы?Еще один итальянский фильм праздничной недели — едкая и остроумная комедия "(Не)идеальные парочки" Паоло Костелла и Паоло Дженовезе (последнего российские зрители знают по хиту "Идеальные незнакомцы").В центре сюжета — четыре пары, чьи браки признали недействительными, потому что обвенчавший их священник оказался мошенником. Вслед за этим начинают всплывать новые подробности и секреты, которые супруги (бывшие или ненастоящие?) скрывали друг от друга.С такой неожиданной проверкой отношений на прочность справиться могут не все. Теперь герои задаются вопросом: а надо ли заново заключать союз с партнерами? Никогда еще сказать друг другу заветное "да" не было так сложно.Костелла и Дженовезе мастерски миксуют курьезные и драматические ситуации, показывая, какой захватывающей и непредсказуемой может быть обычная семейная жизнь.

https://ria.ru/20211224/kino-1765212457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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