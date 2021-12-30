https://ria.ru/20211230/khovanskiy-1766171993.html
Суд запретил Хованскому пользоваться интернетом до 8 февраля
Суд запретил Хованскому пользоваться интернетом до 8 февраля - РИА Новости, 30.12.2021
Суд запретил Хованскому пользоваться интернетом до 8 февраля
Суд в Петербурге по 8 февраля продлил обвинённому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий, которое... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:51
2021-12-30T13:51
2021-12-30T14:24
происшествия
санкт-петербург
юрий хованский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге по 8 февраля продлил обвинённому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий, которое включает запрет на использование интернета, сообщили в объединённой пресс-службе судов."Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому по 08.02.2022", - говорится в сообщении.Как пояснил РИА Новости адвокат блогера Александр Передрук, суд немного изменил запреты, связанные с использованием телефонной связи, по сравнению с вынесенным вчера решением."Разрешили пользоваться телефоном для звонков защитнику, (его девушке Марии) Нелюбовой и родственникам. Теперь не нужно предупреждать об этом следователя, только УФСИН", - уточнил адвокат.В среду Куйбышевский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения Хованскому, который находился в СИЗО более полугода, избрав до 8 января ему запрет определенных действий. Из здания суда блогер отправился домой.Блогер обязан являться по вызовам следователя и суда. Ему запрещено выходить из дома с 18.00 до 10.00 без письменного разрешения следователя, подходить ближе, чем на 300 метров, к месту преступления – квартире, в которой он, по версии следствия, спел во время стрима песню, ставшую поводом для уголовного дела.Также Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия; отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления; использовать телефон и интернет (за исключением вызова скорой помощи, правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб).Блогеру запрещено общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по делу и журналистами. Разрешено - с близкими родственниками и сожительницей.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов. Молодому человеку грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.
https://ria.ru/20211229/khovanskiy-1766066319.html
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происшествия, санкт-петербург, юрий хованский
13:51 30.12.2021 (обновлено: 14:24 30.12.2021)
Суд запретил Хованскому пользоваться интернетом до 8 февраля
Суд продлил блогеру Хованскому запрет на пользование интернетом до 8 февраля
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости.
Суд в Петербурге по 8 февраля продлил обвинённому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому
меру пресечения в виде запрета определенных действий, которое включает запрет на использование интернета, сообщили в объединённой пресс-службе судов.
"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга
продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому по 08.02.2022", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости адвокат блогера Александр Передрук, суд немного изменил запреты, связанные с использованием телефонной связи, по сравнению с вынесенным вчера решением.
"Разрешили пользоваться телефоном для звонков защитнику, (его девушке Марии) Нелюбовой и родственникам. Теперь не нужно предупреждать об этом следователя, только УФСИН", - уточнил адвокат.
В среду Куйбышевский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения Хованскому, который находился в СИЗО более полугода, избрав до 8 января ему запрет определенных действий. Из здания суда блогер отправился домой.
Блогер обязан являться по вызовам следователя и суда. Ему запрещено выходить из дома с 18.00 до 10.00 без письменного разрешения следователя, подходить ближе, чем на 300 метров, к месту преступления – квартире, в которой он, по версии следствия, спел во время стрима песню, ставшую поводом для уголовного дела.
Также Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия; отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления; использовать телефон и интернет (за исключением вызова скорой помощи, правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб).
Блогеру запрещено общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по делу и журналистами. Разрешено - с близкими родственниками и сожительницей.
Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов. Молодому человеку грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.