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Минпросвещения не планирует продлевать каникулы
Минпросвещения не планирует продлевать каникулы - РИА Новости, 30.12.2021
Минпросвещения не планирует продлевать каникулы
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ЭПИДСИТУАЦИЕЙ, НО ПРОДЛЕНИЕ КАНИКУЛ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ - ПРЕСС-СЛУЖБА РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:11
2021-12-30T13:11
2021-12-30T13:22
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ЭПИДСИТУАЦИЕЙ, НО ПРОДЛЕНИЕ КАНИКУЛ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ - ПРЕСС-СЛУЖБАРИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, коронавирус covid-19, сн_образование, социальный навигатор
Материал дополняется
13:11 30.12.2021 (обновлено: 13:22 30.12.2021)
Минпросвещения не планирует продлевать каникулы
Минпросвещения не планирует продлевать каникулы из-за коронавируса