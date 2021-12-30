https://ria.ru/20211230/isk-1766202970.html

Путин подписал закон, позволяющий подавать иск в суд в электронном виде

Путин подписал закон, позволяющий подавать иск в суд в электронном виде - РИА Новости, 30.12.2021

Путин подписал закон, позволяющий подавать иск в суд в электронном виде

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подавать в суд исковые заявления, жалобы, представления и другие документы в электронном виде. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:20

2021-12-30T16:20

2021-12-30T16:20

общество

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подавать в суд исковые заявления, жалобы, представления и другие документы в электронном виде.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ.Предусматривается, что в суд могут быть поданы документы в электронном виде с помощью "Госуслуг", информационной системы, определённой Верховным Судом РФ, или через систему электронного документооборота.Авторы отмечали, что реализация закона позволит повысить гарантии прав граждан и юридических лиц на судебную защиту и усовершенствовать нормы процессуального законодательства, регламентирующие порядок использования электронных документов в судопроизводстве.

https://ria.ru/20211223/isk-1765201161.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, россия