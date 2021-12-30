https://ria.ru/20211230/isk-1766202970.html
Путин подписал закон, позволяющий подавать иск в суд в электронном виде
Путин подписал закон, позволяющий подавать иск в суд в электронном виде - РИА Новости, 30.12.2021
Путин подписал закон, позволяющий подавать иск в суд в электронном виде
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подавать в суд исковые заявления, жалобы, представления и другие документы в электронном виде. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T16:20
2021-12-30T16:20
2021-12-30T16:20
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подавать в суд исковые заявления, жалобы, представления и другие документы в электронном виде.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ.Предусматривается, что в суд могут быть поданы документы в электронном виде с помощью "Госуслуг", информационной системы, определённой Верховным Судом РФ, или через систему электронного документооборота.Авторы отмечали, что реализация закона позволит повысить гарантии прав граждан и юридических лиц на судебную защиту и усовершенствовать нормы процессуального законодательства, регламентирующие порядок использования электронных документов в судопроизводстве.
https://ria.ru/20211223/isk-1765201161.html
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общество, владимир путин, россия
Путин подписал закон, позволяющий подавать иск в суд в электронном виде
Президент Путин подписал закон, дающий возможность подавать иск в суд в электронном виде