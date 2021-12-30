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Путин подписал закон о требованиях к интернет-тарифам для соцобъектов
Путин подписал закон о требованиях к интернет-тарифам для соцобъектов - РИА Новости, 30.12.2021
Путин подписал закон о требованиях к интернет-тарифам для соцобъектов
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единые общефедеральные требования к интернет-тарифам для социально значимых объектов, среди... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T18:46
2021-12-30T18:46
общество
интернет
владимир путин
александр хинштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
жкх
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единые общефедеральные требования к интернет-тарифам для социально значимых объектов, среди которых школы, участковые пункты полиции и фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Так, согласно поправкам, статья 51.1 об особенностях оказания услуг связи, услуг присоединения и услуг по пропуску трафика в законе "О связи" распространяет свое действие не только на нужды органов госвласти, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, но и на другие социально значимые объекты, чья инфраструктура создавалась за счет бюджета.В частности, рост тарифов при перезаключении контрактов ограничивается уровнем инфляции, если состав услуг не меняется. Также операторам запрещается в одностороннем порядке отключать связь и ухудшать ее качество даже после окончания срока контракта - только по инициативе самих пользователей.По словам главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, такое решение позволит сохранить для бюджета около 3 миллиардов рублей, так как речь идет почти о 103 тысячах объектах, среди которых не только школы и ФАПы, но и учреждения культуры, подразделения МЧС или региональных ГОЧС, участковые пункты полиции, отделы вневедомственной охраны, органы региональной или муниципальной власти.
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РИА Новости
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общество, интернет, владимир путин, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, жкх
18:46 30.12.2021
 
Путин подписал закон о требованиях к интернет-тарифам для соцобъектов

Президент Путин подписал закон о единых требованиях к интернет-тарифам для соцобъектов

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единые общефедеральные требования к интернет-тарифам для социально значимых объектов, среди которых школы, участковые пункты полиции и фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, согласно поправкам, статья 51.1 об особенностях оказания услуг связи, услуг присоединения и услуг по пропуску трафика в законе "О связи" распространяет свое действие не только на нужды органов госвласти, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, но и на другие социально значимые объекты, чья инфраструктура создавалась за счет бюджета.
В частности, рост тарифов при перезаключении контрактов ограничивается уровнем инфляции, если состав услуг не меняется. Также операторам запрещается в одностороннем порядке отключать связь и ухудшать ее качество даже после окончания срока контракта - только по инициативе самих пользователей.
По словам главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, такое решение позволит сохранить для бюджета около 3 миллиардов рублей, так как речь идет почти о 103 тысячах объектах, среди которых не только школы и ФАПы, но и учреждения культуры, подразделения МЧС или региональных ГОЧС, участковые пункты полиции, отделы вневедомственной охраны, органы региональной или муниципальной власти.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 17:00
Мобильные операторы отменили безлимитный интернет для новых абонентов
 
ОбществоИнтернетВладимир ПутинАлександр ХинштейнМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Госдума РФЖКХ
 
 
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