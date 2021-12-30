https://ria.ru/20211230/integratsiya-1766177707.html
В Совфеде готовы к работе по углубленной интеграции с Белоруссией
В Совфеде готовы к работе по углубленной интеграции с Белоруссией - РИА Новости, 30.12.2021
В Совфеде готовы к работе по углубленной интеграции с Белоруссией
Российские сенаторы готовы к работе по гармонизации законодательства России и Белоруссии для реализации совместных "дорожных карт" и углубленной интеграции двух РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:13
2021-12-30T14:13
2021-12-30T14:13
союзное государство
политика
белоруссия
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские сенаторы готовы к работе по гармонизации законодательства России и Белоруссии для реализации совместных "дорожных карт" и углубленной интеграции двух стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Были подписаны 28 дорожных карт по углубленной интеграции. Это единая финансовая, экономическая, таможенная, налоговая политика. Это создает благоприятные условия для экономического развития России и Белоруссии. Наш потенциал как бы удваивается", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".Она подчеркнула, что эта работа потребует внесения изменений в законодательство и России, и Белоруссии по его гармонизации и синхронизации действий."Мы готовы к этой работе", - подчеркнула Матвиенко.Спикер обратила внимание на активное взаимодействие России и Белоруссии на уровне парламентов и регионов. Она напомнила, что по инициативе Совета Федерации и верхней палаты парламента Белоруссии ежегодно проходит межрегиональный форум двух стран."Мы готовим новый межрегиональный форум, будем обсуждать участие парламентов в реализации "дорожных карт", - заключила сенатор.
https://ria.ru/20211230/integratsiya-1766154365.html
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политика, белоруссия, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
В Совфеде готовы к работе по углубленной интеграции с Белоруссией
Спикер Совфеда Матвиенко заявила о готовности к работе по интеграции с Минском