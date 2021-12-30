https://ria.ru/20211230/indiya-1766165552.html

Путин отметил высокий уровень стратегического партнерства с Индией

Путин отметил высокий уровень стратегического партнерства с Индией - РИА Новости, 30.12.2021

Путин отметил высокий уровень стратегического партнерства с Индией

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента страны Рама Натха Ковинда с праздниками, отметив, что реализация... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:26

2021-12-30T13:26

2021-12-30T13:55

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нарендра моди

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента страны Рама Натха Ковинда с праздниками, отметив, что реализация достигнутых в Нью-Дели договорённостей будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества.Российский лидер отметил, что "отношения особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией находятся на высоком уровне – это в полной мере подтвердили итоги недавних переговоров в Нью-Дели"."Реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему расширению продуктивного российско-индийского сотрудничества на различных направлениях", – убежден Путин.Глава Российского государства выразил надежду, что в 2022 году страны продолжат конструктивный диалог – как по двусторонней линии, так и в рамках БРИКС, ШОС, G20, ООН, а также других многосторонних структур – на благо дружественных народов России и Индии, в интересах укрепления безопасности и стабильности на евразийском континенте и во всём мире.

https://ria.ru/20211228/tank-1765794712.html

https://ria.ru/20211219/indiya-1764448456.html

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