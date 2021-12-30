https://ria.ru/20211230/immunitet-1766216265.html

Регионам поручили достичь требуемого уровня коллективного иммунитета

Регионам поручили достичь требуемого уровня коллективного иммунитета - РИА Новости, 30.12.2021

Регионам поручили достичь требуемого уровня коллективного иммунитета

Главам регионов РФ поручено обеспечить достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета к коронавирусу, сообщили журналистам в Оперативном... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:36

2021-12-30T17:36

2021-12-30T17:36

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759248427_5:565:2642:2048_1920x0_80_0_0_d906fa148d442d9c7df189be7675069c.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Главам регионов РФ поручено обеспечить достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета к коронавирусу, сообщили журналистам в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."По итогам заседания оперативного штаба Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить... достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции и его поддержание за счет проведения своевременной вакцинации переболевших и повторной вакцинации иммунизированных", - сообщили в оперштабе.

https://ria.ru/20211228/immunitet-1765835522.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19