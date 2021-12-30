https://ria.ru/20211230/immunitet-1766216265.html
Регионам поручили достичь требуемого уровня коллективного иммунитета
Регионам поручили достичь требуемого уровня коллективного иммунитета - РИА Новости, 30.12.2021
Регионам поручили достичь требуемого уровня коллективного иммунитета
Главам регионов РФ поручено обеспечить достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета к коронавирусу, сообщили журналистам в Оперативном... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:36
2021-12-30T17:36
2021-12-30T17:36
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Главам регионов РФ поручено обеспечить достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета к коронавирусу, сообщили журналистам в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."По итогам заседания оперативного штаба Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить... достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции и его поддержание за счет проведения своевременной вакцинации переболевших и повторной вакцинации иммунизированных", - сообщили в оперштабе.
https://ria.ru/20211228/immunitet-1765835522.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Регионам поручили достичь требуемого уровня коллективного иммунитета
Главам регионов поручили достичь требуемого уровня коллективного иммунитета к COVID-19