https://ria.ru/20211230/immunitet-1766164672.html

В Кремле объяснили расхождение данных об уровне коллективного иммунитета

В Кремле объяснили расхождение данных об уровне коллективного иммунитета - РИА Новости, 30.12.2021

В Кремле объяснили расхождение данных об уровне коллективного иммунитета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя расхождение данных об уровне коллективного иммунитета россиян к коронавирусу, заявил, что существуют... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:23

2021-12-30T13:23

2021-12-30T13:32

россия

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя расхождение данных об уровне коллективного иммунитета россиян к коронавирусу, заявил, что существуют разные методики подсчета, погрешность неизбежна."Президент обращает большое внимание на то, какими цифрами оперируют разные ведомства и какие цифры называет вице-премьер. Действительно, они могут отличаться, они могут быть разными, потому что иногда применяется разная методика при подсчете и в целом трудно назвать цифры точные, и к ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности. Здесь несколько процентов очень трудно учитывать и здесь погрешность, и она неизбежна", - сказал Песков, комментируя разные данные коллективного иммунитета россиян, озвученные в выступлениях вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.Он отметил, что принцип достаточно простой: учитывать ли при подсчетах коллективного иммунитета человека, который привился 12 месяцев назад и до сих пор не ревакцинировался. "Поэтому здесь определенный допуск, к этому нужно так и относиться с допуском", - добавил Песков.

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