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В Кремле объяснили расхождение данных об уровне коллективного иммунитета
В Кремле объяснили расхождение данных об уровне коллективного иммунитета - РИА Новости, 30.12.2021
В Кремле объяснили расхождение данных об уровне коллективного иммунитета
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя расхождение данных об уровне коллективного иммунитета россиян к коронавирусу, заявил, что существуют... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:23
2021-12-30T13:23
2021-12-30T13:32
россия
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя расхождение данных об уровне коллективного иммунитета россиян к коронавирусу, заявил, что существуют разные методики подсчета, погрешность неизбежна."Президент обращает большое внимание на то, какими цифрами оперируют разные ведомства и какие цифры называет вице-премьер. Действительно, они могут отличаться, они могут быть разными, потому что иногда применяется разная методика при подсчете и в целом трудно назвать цифры точные, и к ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности. Здесь несколько процентов очень трудно учитывать и здесь погрешность, и она неизбежна", - сказал Песков, комментируя разные данные коллективного иммунитета россиян, озвученные в выступлениях вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.Он отметил, что принцип достаточно простой: учитывать ли при подсчетах коллективного иммунитета человека, который привился 12 месяцев назад и до сих пор не ревакцинировался. "Поэтому здесь определенный допуск, к этому нужно так и относиться с допуском", - добавил Песков.
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россия, общество, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:23 30.12.2021 (обновлено: 13:32 30.12.2021)
В Кремле объяснили расхождение данных об уровне коллективного иммунитета
Песков о расхождении данных об уровне коллективного иммунитета: разные методики подсчета