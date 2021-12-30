https://ria.ru/20211230/gossluzhaschie-1766225420.html

Срок отказа госслужащих от иностранного гражданства продлили до 2023 года

Срок отказа госслужащих от иностранного гражданства продлили до 2023 года - РИА Новости, 30.12.2021

Срок отказа госслужащих от иностранного гражданства продлили до 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, переносящий на 1 января 2023 года срок, когда госслужащие должны будут отказаться от иностранного гражданства... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T18:28

2021-12-30T18:28

2021-12-30T18:28

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, переносящий на 1 января 2023 года срок, когда госслужащие должны будут отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Прежде, согласно законодательству, государственные и муниципальные служащие, а также военные должны до 1 января 2022 года отказаться от гражданства другого государства или вида на жительство в нем, в противном случае они подлежат увольнению.Одобренный в пятницу сенаторами закон переносит вступление этой нормы на 1 января 2023 года.

https://ria.ru/20210611/gosdolzhnosti-1736602761.html

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политика, владимир путин, россия