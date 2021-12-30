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https://ria.ru/20211230/google-1766198611.html
Google в России грозит новый штраф до пяти миллионов рублей
Google в России грозит новый штраф до пяти миллионов рублей - РИА Новости, 30.12.2021
Google в России грозит новый штраф до пяти миллионов рублей
Российский суд 17 января рассмотрит новый протокол против Google за повторный отказ удалить запрещенный контент. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:53
2021-12-30T18:57
общество
москва
google
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российский суд 17 января рассмотрит новый протокол против Google за повторный отказ удалить запрещенный контент."К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района Москвы поступил административный материал, &lt;…&gt; составленный Роскомнадзором, в отношении Google LLC по части 2.1 статьи 13.40 КоАП России ("Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы". — Прим. ред.)", — сообщили РИА Новости в пресс-службе районного суда.Согласно квалификации КоАП, с IT-гиганта могут взыскать до пяти миллионов рублей, хотя общая сумма его штрафов уже исчисляется миллиардами рублей. Их ранее выписали в том числе за неудаление запрещенного контента, включая призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в стране.Так, на прошлой неделе суд наложил на Google оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. В тот же день еще один оборотный штраф назначили Meta (бывший Facebook) — почти два миллиарда рублей.В Роскомнадзоре подчеркивали, что у Facebook и Instagram, принадлежащих Meta, и Google осталось 4,6 тысячи неудаленных запрещенных материалов — им грозят повторные оборотные штрафы.
https://ria.ru/20211224/google-1765355538.html
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общество, москва, google
15:53 30.12.2021 (обновлено: 18:57 30.12.2021)
 
Google в России грозит новый штраф до пяти миллионов рублей

Суд 17 января рассмотрит новый протокол со штрафом до пяти миллионов рублей для Google

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российский суд 17 января рассмотрит новый протокол против Google за повторный отказ удалить запрещенный контент.
"К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района Москвы поступил административный материал, <…> составленный Роскомнадзором, в отношении Google LLC по части 2.1 статьи 13.40 КоАП России ("Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы". — Прим. ред.)", — сообщили РИА Новости в пресс-службе районного суда.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
24 декабря, 15:41
Хинштейн назвал верным решение оштрафовать Google за повторные нарушения
Согласно квалификации КоАП, с IT-гиганта могут взыскать до пяти миллионов рублей, хотя общая сумма его штрафов уже исчисляется миллиардами рублей. Их ранее выписали в том числе за неудаление запрещенного контента, включая призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в стране.
Так, на прошлой неделе суд наложил на Google оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. В тот же день еще один оборотный штраф назначили Meta (бывший Facebook) — почти два миллиарда рублей.
В Роскомнадзоре подчеркивали, что у Facebook и Instagram, принадлежащих Meta, и Google осталось 4,6 тысячи неудаленных запрещенных материалов — им грозят повторные оборотные штрафы.
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 18:10
Самые крупные судебные штрафы в России
 
ОбществоМоскваGoogle
 
 
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