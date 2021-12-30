https://ria.ru/20211230/gonkong-1766113929.html

Глава Гонконга прокомментировала аресты журналистов Stand News

Глава Гонконга прокомментировала аресты журналистов Stand News - РИА Новости, 30.12.2021

Глава Гонконга прокомментировала аресты журналистов Stand News

Аресты людей, связанных с независимым гонконгским интернет-изданием Stand News, не являются проявлением борьбы с оппозиционными СМИ, заявила журналистам глава... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T09:22

2021-12-30T09:22

2021-12-30T09:22

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кэрри лэм

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ПЕКИН, 30 дек - РИА Новости. Аресты людей, связанных с независимым гонконгским интернет-изданием Stand News, не являются проявлением борьбы с оппозиционными СМИ, заявила журналистам глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.Как отметила Лэм, заявления, что дело Stand News - это борьба с оппозиционными СМИ, "не имеют ничего общего с правдой". Она отказалась детально комментировать вопрос, отметив, что официальные лица не должны давать оценки по делам, по которым ведется расследование.Газета South China Morning Post в среду сообщила, что несколько человек, связанных с интернет-изданием Stand News, среди которых журналисты и бывшие члены правления, были арестованы полицией. Среди них, в частности, нынешний и бывший главные редакторы Stand News, а также четыре бывших члена правления. Как отмечает издание, связанные со Stand News люди были арестованы по подозрению в "заговоре с целью печати или распространения подстрекательских материалов".Более 100 сотрудников полиции пришли в офисы Stand News с ордером, дающим им право конфисковать предметы, в том числе журналистские материалы. В этот же день Stand News опубликовало заявление о прекращении работы.В конце июня этого года о прекращении работы сообщило руководство гонконгской газеты Apple Daily. Этому предшествовали полицейские обыски и задержание ряда руководящих сотрудников газеты. Их обвинили в сговоре с внешними силами для создания угрозы безопасности Китая.Власти Китая для предотвращения беспорядков ранее приняли закон о защите национальной безопасности Гонконга, он вступил в силу 30 июня 2020 года. В нем обозначено наказание за четыре вида преступлений в Гонконге, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва госвласти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами за границей с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

https://ria.ru/20211222/gonkong-1764837990.html

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в мире, технологии, китай, apple, кэрри лэм