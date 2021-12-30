https://ria.ru/20211230/gipertoniya-1766101613.html

Как быстро и легко справиться с повышенным давлением

Названы четыре простых способа побороть гипертонию - РИА Новости, 30.12.2021

Как быстро и легко справиться с повышенным давлением

Четыре физических упражнения могут лучше лекарств помочь в борьбе с гипертонией. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на данные исследования, опубликованного... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T04:50

2021-12-30T04:50

2021-12-30T04:50

в мире

гипертония

весь мир

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Четыре физических упражнения могут лучше лекарств помочь в борьбе с гипертонией. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на данные исследования, опубликованного в Европейском журнале профилактической кардиологии.Как утверждается, лучше всего в борьбе с высоким давлением помогают ходьба, бег, езда на велосипеде и плавание. "Рекомендуется со средней интенсивностью выполнять аэробные упражнения не менее 30 минут", - говорится в публикации.Исследователи, кроме того, советуют изменить пищевые привычки: сократить потребление соли, кофеина и алкоголя, бросить курить и избавиться от лишнего веса.Ранее стало известно, что включение в ежедневный рацион фисташек может помочь в борьбе с гипертонией даже во сне. Этот орех содержит аминокислоту L-аргинин, которая в человеческом организме превращается в оксид азота, который, в свою очередь, играет ключевую роль в расширении сосудов, что способствует уменьшению давления.Артериальная гипертензия (гипертония) – синдром повышения систолического артериального давления и одновременно или самостоятельно – диастолического.Возникновению гипертонической болезни способствуют более 20 комбинаций в генетическом коде человека.По данным Всемирной организации здравоохранения, на конец 2020 года гипертония имеется у 1,13 миллиарда человек в мире, две пятых людей не знают о своем диагнозе, лишь каждый десятый гипертоник получает лечение.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211117/davlenie-1759388690.html

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в мире, гипертония, весь мир