https://ria.ru/20211230/gipertoniya-1766101613.html
Как быстро и легко справиться с повышенным давлением
Названы четыре простых способа побороть гипертонию - РИА Новости, 30.12.2021
Как быстро и легко справиться с повышенным давлением
Четыре физических упражнения могут лучше лекарств помочь в борьбе с гипертонией. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на данные исследования, опубликованного... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T04:50
2021-12-30T04:50
2021-12-30T04:50
в мире
гипертония
весь мир
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Четыре физических упражнения могут лучше лекарств помочь в борьбе с гипертонией. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на данные исследования, опубликованного в Европейском журнале профилактической кардиологии.Как утверждается, лучше всего в борьбе с высоким давлением помогают ходьба, бег, езда на велосипеде и плавание. "Рекомендуется со средней интенсивностью выполнять аэробные упражнения не менее 30 минут", - говорится в публикации.Исследователи, кроме того, советуют изменить пищевые привычки: сократить потребление соли, кофеина и алкоголя, бросить курить и избавиться от лишнего веса.Ранее стало известно, что включение в ежедневный рацион фисташек может помочь в борьбе с гипертонией даже во сне. Этот орех содержит аминокислоту L-аргинин, которая в человеческом организме превращается в оксид азота, который, в свою очередь, играет ключевую роль в расширении сосудов, что способствует уменьшению давления.Артериальная гипертензия (гипертония) – синдром повышения систолического артериального давления и одновременно или самостоятельно – диастолического.Возникновению гипертонической болезни способствуют более 20 комбинаций в генетическом коде человека.По данным Всемирной организации здравоохранения, на конец 2020 года гипертония имеется у 1,13 миллиарда человек в мире, две пятых людей не знают о своем диагнозе, лишь каждый десятый гипертоник получает лечение.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гипертония, весь мир
Названы четыре простых способа побороть гипертонию
Ученые посоветовали использовать четыре физических упражнения для борьбы с гипертонией
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Четыре физических упражнения могут лучше лекарств помочь в борьбе с гипертонией
. Об этом пишет Daily Express
со ссылкой на данные исследования, опубликованного в Европейском журнале профилактической кардиологии.
Как утверждается, лучше всего в борьбе с высоким давлением помогают ходьба, бег, езда на велосипеде и плавание. "Рекомендуется со средней интенсивностью выполнять аэробные упражнения не менее 30 минут", - говорится в публикации.
Исследователи, кроме того, советуют изменить пищевые привычки: сократить потребление соли, кофеина и алкоголя, бросить курить и избавиться от лишнего веса.
Ранее стало известно, что включение в ежедневный рацион фисташек может помочь в борьбе с гипертонией даже во сне. Этот орех содержит аминокислоту L-аргинин, которая в человеческом организме превращается в оксид азота, который, в свою очередь, играет ключевую роль в расширении сосудов, что способствует уменьшению давления.
Артериальная гипертензия (гипертония) – синдром повышения систолического артериального давления и одновременно или самостоятельно – диастолического.
Возникновению гипертонической болезни способствуют более 20 комбинаций в генетическом коде человека.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на конец 2020 года гипертония имеется у 1,13 миллиарда человек в мире, две пятых людей не знают о своем диагнозе, лишь каждый десятый гипертоник получает лечение.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>