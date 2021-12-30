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Как быстро и легко справиться с повышенным давлением
Названы четыре простых способа побороть гипертонию - РИА Новости, 30.12.2021
Как быстро и легко справиться с повышенным давлением
Четыре физических упражнения могут лучше лекарств помочь в борьбе с гипертонией. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на данные исследования, опубликованного... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T04:50
2021-12-30T04:50
в мире
гипертония
весь мир
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Четыре физических упражнения могут лучше лекарств помочь в борьбе с гипертонией. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на данные исследования, опубликованного в Европейском журнале профилактической кардиологии.Как утверждается, лучше всего в борьбе с высоким давлением помогают ходьба, бег, езда на велосипеде и плавание. "Рекомендуется со средней интенсивностью выполнять аэробные упражнения не менее 30 минут", - говорится в публикации.Исследователи, кроме того, советуют изменить пищевые привычки: сократить потребление соли, кофеина и алкоголя, бросить курить и избавиться от лишнего веса.Ранее стало известно, что включение в ежедневный рацион фисташек может помочь в борьбе с гипертонией даже во сне. Этот орех содержит аминокислоту L-аргинин, которая в человеческом организме превращается в оксид азота, который, в свою очередь, играет ключевую роль в расширении сосудов, что способствует уменьшению давления.Артериальная гипертензия (гипертония) – синдром повышения систолического артериального давления и одновременно или самостоятельно – диастолического.Возникновению гипертонической болезни способствуют более 20 комбинаций в генетическом коде человека.По данным Всемирной организации здравоохранения, на конец 2020 года гипертония имеется у 1,13 миллиарда человек в мире, две пятых людей не знают о своем диагнозе, лишь каждый десятый гипертоник получает лечение.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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60
в мире, гипертония, весь мир
04:50 30.12.2021
 
Названы четыре простых способа побороть гипертонию

Ученые посоветовали использовать четыре физических упражнения для борьбы с гипертонией

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Четыре физических упражнения могут лучше лекарств помочь в борьбе с гипертонией. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на данные исследования, опубликованного в Европейском журнале профилактической кардиологии.
Как утверждается, лучше всего в борьбе с высоким давлением помогают ходьба, бег, езда на велосипеде и плавание. "Рекомендуется со средней интенсивностью выполнять аэробные упражнения не менее 30 минут", - говорится в публикации.
Исследователи, кроме того, советуют изменить пищевые привычки: сократить потребление соли, кофеина и алкоголя, бросить курить и избавиться от лишнего веса.
Ранее стало известно, что включение в ежедневный рацион фисташек может помочь в борьбе с гипертонией даже во сне. Этот орех содержит аминокислоту L-аргинин, которая в человеческом организме превращается в оксид азота, который, в свою очередь, играет ключевую роль в расширении сосудов, что способствует уменьшению давления.
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 03:15
Названа неожиданная причина гипертонии
Артериальная гипертензия (гипертония) – синдром повышения систолического артериального давления и одновременно или самостоятельно – диастолического.
Возникновению гипертонической болезни способствуют более 20 комбинаций в генетическом коде человека.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на конец 2020 года гипертония имеется у 1,13 миллиарда человек в мире, две пятых людей не знают о своем диагнозе, лишь каждый десятый гипертоник получает лечение.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреГипертонияВесь мир
 
 
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