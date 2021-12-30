https://ria.ru/20211230/ges2-1766129562.html
Пожарные приехали в Дом культуры "ГЭС-2"
Пожарные приехали в Дом культуры "ГЭС-2" - РИА Новости, 30.12.2021
Пожарные приехали в Дом культуры "ГЭС-2"
Пожарные службы приехали в Дом культуры "ГЭС-2" в центре Москвы для плановой проверки, в учреждении все в порядке, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:04
2021-12-30T11:04
2021-12-30T11:04
культура
москва
музеи
новости культуры
дом культуры "гэс-2"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741142027_0:267:3084:2002_1920x0_80_0_0_214aa720d0945d3a4049468184a44979.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пожарные службы приехали в Дом культуры "ГЭС-2" в центре Москвы для плановой проверки, в учреждении все в порядке, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.Утром в четверг корреспондент РИА Новости видел возле здания Дома культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной две пожарные машины с включенными проблесковыми маячками."Это плановая проверка перед открытием катка, ничего выдающегося" - сказала РИА Новости представитель пресс-службы ДК Ирина Попович.Каток открывается в четверг на набережной перед Домом культуры и будет включен в праздничную ярмарку "ГЭС-2. Площадь". Вход свободный, график работы ярмарки - с 10:00 до 22:00. На ярмарке будут ель, светящиеся качели и горячий пунш, а также мастер-классы по созданию композиций из хвои, сезонных растений и новогодних украшений.
https://ria.ru/20211204/muzei-1762088662.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741142027_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_965ab96ced8b880bd5d54afbe98e9eef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, музеи, новости культуры, дом культуры "гэс-2"
Пожарные приехали в Дом культуры "ГЭС-2"
Пожарные приехали в Дом культуры "ГЭС-2" для плановой проверки
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пожарные службы приехали в Дом культуры "ГЭС-2" в центре Москвы для плановой проверки, в учреждении все в порядке, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Утром в четверг корреспондент РИА Новости видел возле здания Дома культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной две пожарные машины с включенными проблесковыми маячками.
"Это плановая проверка перед открытием катка, ничего выдающегося" - сказала РИА Новости представитель пресс-службы ДК Ирина Попович.
Каток открывается в четверг на набережной перед Домом культуры и будет включен в праздничную ярмарку "ГЭС-2. Площадь". Вход свободный, график работы ярмарки - с 10:00 до 22:00. На ярмарке будут ель, светящиеся качели и горячий пунш, а также мастер-классы по созданию композиций из хвои, сезонных растений и новогодних украшений.