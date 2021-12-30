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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211230/ges2-1766129562.html
Пожарные приехали в Дом культуры "ГЭС-2"
Пожарные приехали в Дом культуры "ГЭС-2" - РИА Новости, 30.12.2021
Пожарные приехали в Дом культуры "ГЭС-2"
Пожарные службы приехали в Дом культуры "ГЭС-2" в центре Москвы для плановой проверки, в учреждении все в порядке, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:04
2021-12-30T11:04
культура
москва
музеи
новости культуры
дом культуры "гэс-2"
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пожарные службы приехали в Дом культуры "ГЭС-2" в центре Москвы для плановой проверки, в учреждении все в порядке, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.Утром в четверг корреспондент РИА Новости видел возле здания Дома культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной две пожарные машины с включенными проблесковыми маячками."Это плановая проверка перед открытием катка, ничего выдающегося" - сказала РИА Новости представитель пресс-службы ДК Ирина Попович.Каток открывается в четверг на набережной перед Домом культуры и будет включен в праздничную ярмарку "ГЭС-2. Площадь". Вход свободный, график работы ярмарки - с 10:00 до 22:00. На ярмарке будут ель, светящиеся качели и горячий пунш, а также мастер-классы по созданию композиций из хвои, сезонных растений и новогодних украшений.
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москва, музеи, новости культуры, дом культуры "гэс-2"
11:04 30.12.2021
 
Пожарные приехали в Дом культуры "ГЭС-2"

Пожарные приехали в Дом культуры "ГЭС-2" для плановой проверки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на историческое здание городской электростанции на берегу Водоотводного канала в Москве
Вид на историческое здание городской электростанции на берегу Водоотводного канала в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пожарные службы приехали в Дом культуры "ГЭС-2" в центре Москвы для плановой проверки, в учреждении все в порядке, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Утром в четверг корреспондент РИА Новости видел возле здания Дома культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной две пожарные машины с включенными проблесковыми маячками.
"Это плановая проверка перед открытием катка, ничего выдающегося" - сказала РИА Новости представитель пресс-службы ДК Ирина Попович.
Каток открывается в четверг на набережной перед Домом культуры и будет включен в праздничную ярмарку "ГЭС-2. Площадь". Вход свободный, график работы ярмарки - с 10:00 до 22:00. На ярмарке будут ель, светящиеся качели и горячий пунш, а также мастер-классы по созданию композиций из хвои, сезонных растений и новогодних украшений.
ГЭС-2 - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря, 08:00Культура
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КультураМоскваМузеиНовости культурыДом культуры "ГЭС-2"
 
 
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