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Польша нашла нового виновника энергетического кризиса в Европе
Премьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ - РИА Новости, 30.12.2021
Польша нашла нового виновника энергетического кризиса в Европе
Евросоюз несет часть ответственности за рост цен на газ и электричество в регионе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала TVN24. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T23:32
2021-12-30T23:52
экономика
в мире
европа
польша
евросоюз
северный поток — 2
матеуш моравецкий
россия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Евросоюз несет часть ответственности за рост цен на газ и электричество в регионе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала TVN24.Политик вновь обвинил Москву в "газовом шантаже" с помощью трубопровода "Северный поток — 2" и потребовал от Брюсселя отреагировать на это."Должны ответить решительной политикой в краткой перспективе, а также развитием газовой и энергетической инфраструктуры в длительной перспективе", — добавил Моравецкий.Цены на газ в Европе растут с апреля, в начале октября они превысили тысячу долларов, а исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря. Однако через несколько дней котировки снизились до 1150 долларов, а в четверг опустились ниже тысячи долларов.Эксперты связывают взлет цен с низким уровнем заполненности ПХГ в Европе, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на рынок влияют также погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".Коррекционное снижение последней недели может быть связано с дополнительными поставками СПГ и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях. Несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре удерживаются на высоком уровне.
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экономика, в мире, европа, польша, евросоюз, северный поток — 2, матеуш моравецкий, россия
23:32 30.12.2021 (обновлено: 23:52 30.12.2021)
 
Премьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ

Премьер Польши Моравецкий обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ и электроэнергию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Евросоюз несет часть ответственности за рост цен на газ и электричество в регионе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала TVN24.

"Россия сегодня несет ответственность, а Брюссель разделяет ответственность за очень высокие цены на энергию, за очень высокие цены на газ", — сказал глава кабмина.

Политик вновь обвинил Москву в "газовом шантаже" с помощью трубопровода "Северный поток — 2" и потребовал от Брюсселя отреагировать на это.
"Должны ответить решительной политикой в краткой перспективе, а также развитием газовой и энергетической инфраструктуры в длительной перспективе", — добавил Моравецкий.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
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Цены на газ в Европе растут с апреля, в начале октября они превысили тысячу долларов, а исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря. Однако через несколько дней котировки снизились до 1150 долларов, а в четверг опустились ниже тысячи долларов.
Эксперты связывают взлет цен с низким уровнем заполненности ПХГ в Европе, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на рынок влияют также погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".
Коррекционное снижение последней недели может быть связано с дополнительными поставками СПГ и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях. Несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре удерживаются на высоком уровне.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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ЭкономикаВ миреЕвропаПольшаЕвросоюзСеверный поток — 2Матеуш МоравецкийРоссия
 
 
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