Польша нашла нового виновника энергетического кризиса в Европе

23:32 30.12.2021 (обновлено: 23:52 30.12.2021)
Премьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ
Премьер Польши Моравецкий обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ и электроэнергию
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Евросоюз несет часть ответственности за рост цен на газ и электричество в регионе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала TVN24.
"Россия сегодня несет ответственность, а Брюссель разделяет ответственность за очень высокие цены на энергию, за очень высокие цены на газ", — сказал глава кабмина.
Политик вновь обвинил Москву в "газовом шантаже" с помощью трубопровода "Северный поток — 2" и потребовал от Брюсселя отреагировать на это.
"Должны ответить решительной политикой в краткой перспективе, а также развитием газовой и энергетической инфраструктуры в длительной перспективе", — добавил Моравецкий.
Цены на газ в Европе растут с апреля, в начале октября они превысили тысячу долларов, а исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря. Однако через несколько дней котировки снизились до 1150 долларов, а в четверг опустились ниже тысячи долларов.
Эксперты связывают взлет цен с низким уровнем заполненности ПХГ в Европе, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на рынок влияют также погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".
Коррекционное снижение последней недели может быть связано с дополнительными поставками СПГ и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях. Несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре удерживаются на высоком уровне.