https://ria.ru/20211230/gaz-1766248527.html

Польша нашла нового виновника энергетического кризиса в Европе

Премьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ - РИА Новости, 30.12.2021

Польша нашла нового виновника энергетического кризиса в Европе

Евросоюз несет часть ответственности за рост цен на газ и электричество в регионе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала TVN24. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T23:32

2021-12-30T23:32

2021-12-30T23:52

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евросоюз

северный поток — 2

матеуш моравецкий

россия

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Евросоюз несет часть ответственности за рост цен на газ и электричество в регионе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала TVN24.Политик вновь обвинил Москву в "газовом шантаже" с помощью трубопровода "Северный поток — 2" и потребовал от Брюсселя отреагировать на это."Должны ответить решительной политикой в краткой перспективе, а также развитием газовой и энергетической инфраструктуры в длительной перспективе", — добавил Моравецкий.Цены на газ в Европе растут с апреля, в начале октября они превысили тысячу долларов, а исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря. Однако через несколько дней котировки снизились до 1150 долларов, а в четверг опустились ниже тысячи долларов.Эксперты связывают взлет цен с низким уровнем заполненности ПХГ в Европе, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на рынок влияют также погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".Коррекционное снижение последней недели может быть связано с дополнительными поставками СПГ и увеличением выработки энергии на европейских ветряных электростанциях. Несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре удерживаются на высоком уровне.

https://ria.ru/20211230/potok-1766190804.html

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экономика, в мире, европа, польша, евросоюз, северный поток — 2, матеуш моравецкий, россия