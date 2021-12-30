https://ria.ru/20211230/gaz-1766236027.html

"Газпром" вновь не забронировал мощности "Ямала — Европы" для транзита газа

"Газпром" вновь не забронировал мощности "Ямала — Европы" для транзита газа - РИА Новости, 30.12.2021

"Газпром" вновь не забронировал мощности "Ямала — Европы" для транзита газа

"Газпром" вновь не стал бронировать мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные платформы GSA Platform. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T20:00

2021-12-30T20:00

2021-12-30T21:09

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. "Газпром" вновь не стал бронировать мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.На точке входа в польский участок магистрали предлагалась мощность 89,1 миллиона кубометров. Это предложение уже более полутора недель остается невостребованным.Компания не бронирует этот маршрут ни на регулярной сессии во время аукциона "на сутки вперед", ни на дополнительной, которая проводится непосредственно перед началом газовых суток."Газпром" ранее не стал бронировать мощности этого трубопровода на декабрь и использовал его на основе ежедневного бронирования. При этом в первой половине месяца объемы были по 31,4 миллиона кубометров в сутки из доступных 89,1 миллиона, с 17 декабря компания начала их снижать, а с 21 декабря магистраль перешла на реверсный режим из Германии в Польшу.Компания сообщала, что поставляет газ по "Ямалу — Европе" согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов 25 декабря говорил, что холдинг, как и раньше, готов закачивать дополнительные объемы топлива в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота. "Газпром", по его словам, не использует этот маршрут, так как некоторые клиенты, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку.Снижение транзита по этому маршруту, как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF 21 декабря достигла исторического максимума — 2190,4 доллара за тысячу кубометров, но через несколько дней опустилась ниже 1150 долларов, 29 декабря цены держались в диапазоне 1115-1240 долларов.Газопровод "Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Труба протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит по "Ямалу — Европе" закончился в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощности магистрали через аукцион.

https://ria.ru/20211230/gaz-1766233371.html

https://ria.ru/20211230/potok-1766160673.html

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экономика, в мире, природный газ, украина, белоруссия, германия, польша, газпром, северный поток, сергей куприянов, ямал-европа (газопровод), россия