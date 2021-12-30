https://ria.ru/20211230/gaz-1766110489.html

"Газпром" не заказал на допсессии мощности газопровода Ямал — Европа

"Газпром" не заказал на допсессии мощности газопровода Ямал — Европа - РИА Новости, 30.12.2021

"Газпром" не заказал на допсессии мощности газопровода Ямал — Европа

"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу на четверг, свидетельствуют результаты дополнительной сессии... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T08:47

2021-12-30T08:47

2021-12-30T08:47

экономика

европа

германия

польша

газпром

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу на четверг, свидетельствуют результаты дополнительной сессии аукциона на площадке GSA Platform.Для бронирования было доступно 89,1 миллиона кубометров в точке входа в польский участок магистрали, которая является для "Газпрома" одним из основных маршрутов поставок газа в Европу. Однако предложение осталось невостребованным.Таким образом, "Газпром" уже десятый день не заказывает доступ к трубопроводу.В декабре "Газпром" заказывает транспортные мощности "Ямала-Европы" на ежедневной основе. Однако с 17 декабря компания резко сократила использование польского участка и в некоторые дни заказывала его не на регулярных, а на дополнительных аукционах. С 21 декабря компания не использует его вообще, и магистраль перешла на реверсный режим работы.Как объяснил "Газпром" 25 декабря, сейчас он не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.При этом компания считает ложью обвинения в свой адрес об ограничении экспорта в Европу и, как и прежде, готова поставлять дополнительные объемы газа в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота.

https://ria.ru/20211229/gaz-1766075070.html

https://ria.ru/20211223/gaz-1765106403.html

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экономика, европа, германия, польша, газпром