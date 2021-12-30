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"Газпром" не заказал на допсессии мощности газопровода Ямал — Европа
"Газпром" не заказал на допсессии мощности газопровода Ямал — Европа - РИА Новости, 30.12.2021
"Газпром" не заказал на допсессии мощности газопровода Ямал — Европа
"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу на четверг, свидетельствуют результаты дополнительной сессии... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T08:47
2021-12-30T08:47
экономика
европа
германия
польша
газпром
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу на четверг, свидетельствуют результаты дополнительной сессии аукциона на площадке GSA Platform.Для бронирования было доступно 89,1 миллиона кубометров в точке входа в польский участок магистрали, которая является для "Газпрома" одним из основных маршрутов поставок газа в Европу. Однако предложение осталось невостребованным.Таким образом, "Газпром" уже десятый день не заказывает доступ к трубопроводу.В декабре "Газпром" заказывает транспортные мощности "Ямала-Европы" на ежедневной основе. Однако с 17 декабря компания резко сократила использование польского участка и в некоторые дни заказывала его не на регулярных, а на дополнительных аукционах. С 21 декабря компания не использует его вообще, и магистраль перешла на реверсный режим работы.Как объяснил "Газпром" 25 декабря, сейчас он не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.При этом компания считает ложью обвинения в свой адрес об ограничении экспорта в Европу и, как и прежде, готова поставлять дополнительные объемы газа в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота.
https://ria.ru/20211229/gaz-1766075070.html
https://ria.ru/20211223/gaz-1765106403.html
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экономика, европа, германия, польша, газпром
08:47 30.12.2021
 
"Газпром" не заказал на допсессии мощности газопровода Ямал — Европа

"Газпром" не заказал на допсессии аукциона мощности газопровода Ямал — Европа на четверг

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома на здании компрессорной станции "Русская"
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу на четверг, свидетельствуют результаты дополнительной сессии аукциона на площадке GSA Platform.
Для бронирования было доступно 89,1 миллиона кубометров в точке входа в польский участок магистрали, которая является для "Газпрома" одним из основных маршрутов поставок газа в Европу. Однако предложение осталось невостребованным.
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 20:00
"Газпром" десятый день не бронирует мощности "Ямала — Европы"
Таким образом, "Газпром" уже десятый день не заказывает доступ к трубопроводу.
В декабре "Газпром" заказывает транспортные мощности "Ямала-Европы" на ежедневной основе. Однако с 17 декабря компания резко сократила использование польского участка и в некоторые дни заказывала его не на регулярных, а на дополнительных аукционах. С 21 декабря компания не использует его вообще, и магистраль перешла на реверсный режим работы.
Как объяснил "Газпром" 25 декабря, сейчас он не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.
При этом компания считает ложью обвинения в свой адрес об ограничении экспорта в Европу и, как и прежде, готова поставлять дополнительные объемы газа в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота.
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 13:59
Путин объяснил, почему "Газпром" не бронирует поставки по "Ямал — Европе"
 
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