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https://ria.ru/20211230/finansirovanie-1766103336.html
Каддафи жертвовал деньги для защиты Саддама Хусейна в суде, заявил адвокат
Каддафи жертвовал деньги для защиты Саддама Хусейна в суде, заявил адвокат - РИА Новости, 30.12.2021
Каддафи жертвовал деньги для защиты Саддама Хусейна в суде, заявил адвокат
Бывшие президенты Ливии Муаммар Каддафи и Йемена Али Абдаллах Салех выделяли средства на финансирование комитета адвокатов защиты бывшего президента Ирака... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T05:37
2021-12-30T05:37
в мире
сша
ирак
ливия
йемен
саддам хусейн
муаммар каддафи
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БАГДАД, 30 дек - РИА Новости. Бывшие президенты Ливии Муаммар Каддафи и Йемена Али Абдаллах Салех выделяли средства на финансирование комитета адвокатов защиты бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, базировавшихся в Аммане, рассказала РИА Новости адвокат Хусейна Бушра Халиль.В четверг, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось."Что касается расходов адвокатского комитета, президент Каддафи пожертвовал сумму госпоже Рагед, так как она работала в офисе комитета в Аммане, и президент Али Абдаллах Салех тоже пожертвовал сумму денег",- сказала Халиль.Рагед Саддам Хусейн, дочь убитого бывшего иракского лидера, после начала военной кампании США в Ираке переехала в Иорданию, где стала координатором комитета адвокатов, которые представляли интересы Хусейна на судебном процессе."Билеты из Аммана в Багдад обеспечивала госпожа Рагед, остальные тоже летали из своих стран за ее счет, а гостиницы оплачивались из бюджета комитета", - добавила адвокат.Вторжение в Ирак международной коалиции во главе с США произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн.Бывшему иракскому лидеру удавалось скрываться от американцев около полугода, однако в декабре 2003 года он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.
https://ria.ru/20211230/kazn-1766068014.html
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в мире, сша, ирак, ливия, йемен, саддам хусейн, муаммар каддафи
05:37 30.12.2021
 
Каддафи жертвовал деньги для защиты Саддама Хусейна в суде, заявил адвокат

Адвокат Халиль заявил, что Каддафи выделял средства для защиты Саддама Хусейна в суде

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Ливии Муаммар Каддафи
Бывший президент Ливии Муаммар Каддафи - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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БАГДАД, 30 дек - РИА Новости. Бывшие президенты Ливии Муаммар Каддафи и Йемена Али Абдаллах Салех выделяли средства на финансирование комитета адвокатов защиты бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, базировавшихся в Аммане, рассказала РИА Новости адвокат Хусейна Бушра Халиль.
В четверг, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось.
Трибунал над бывшим иракским президентом Саддамом Хусейном - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
00:12
Казнь Саддама Хусейна
"Что касается расходов адвокатского комитета, президент Каддафи пожертвовал сумму госпоже Рагед, так как она работала в офисе комитета в Аммане, и президент Али Абдаллах Салех тоже пожертвовал сумму денег",- сказала Халиль.
Рагед Саддам Хусейн, дочь убитого бывшего иракского лидера, после начала военной кампании США в Ираке переехала в Иорданию, где стала координатором комитета адвокатов, которые представляли интересы Хусейна на судебном процессе.
Морские пехотинцы США перед входом в один из дворцов Саддама Хусейна - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
03:15
Экс-переводчик военных США рассказал подробности задержания Саддама Хусейна
"Билеты из Аммана в Багдад обеспечивала госпожа Рагед, остальные тоже летали из своих стран за ее счет, а гостиницы оплачивались из бюджета комитета", - добавила адвокат.
Вторжение в Ирак международной коалиции во главе с США произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн.
Бывшему иракскому лидеру удавалось скрываться от американцев около полугода, однако в декабре 2003 года он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.
Снос статуи Саддама Хусейна в Багдаде - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
05:15
Адвокат Саддама Хусейна рассказал, как США управляли судебным процессом
 
В миреСШАИракЛивияЙеменСаддам ХусейнМуаммар Каддафи
 
 
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