https://ria.ru/20211230/finansirovanie-1766103336.html

Каддафи жертвовал деньги для защиты Саддама Хусейна в суде, заявил адвокат

Каддафи жертвовал деньги для защиты Саддама Хусейна в суде, заявил адвокат - РИА Новости, 30.12.2021

Каддафи жертвовал деньги для защиты Саддама Хусейна в суде, заявил адвокат

Бывшие президенты Ливии Муаммар Каддафи и Йемена Али Абдаллах Салех выделяли средства на финансирование комитета адвокатов защиты бывшего президента Ирака... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T05:37

2021-12-30T05:37

2021-12-30T05:37

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саддам хусейн

муаммар каддафи

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БАГДАД, 30 дек - РИА Новости. Бывшие президенты Ливии Муаммар Каддафи и Йемена Али Абдаллах Салех выделяли средства на финансирование комитета адвокатов защиты бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, базировавшихся в Аммане, рассказала РИА Новости адвокат Хусейна Бушра Халиль.В четверг, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось."Что касается расходов адвокатского комитета, президент Каддафи пожертвовал сумму госпоже Рагед, так как она работала в офисе комитета в Аммане, и президент Али Абдаллах Салех тоже пожертвовал сумму денег",- сказала Халиль.Рагед Саддам Хусейн, дочь убитого бывшего иракского лидера, после начала военной кампании США в Ираке переехала в Иорданию, где стала координатором комитета адвокатов, которые представляли интересы Хусейна на судебном процессе."Билеты из Аммана в Багдад обеспечивала госпожа Рагед, остальные тоже летали из своих стран за ее счет, а гостиницы оплачивались из бюджета комитета", - добавила адвокат.Вторжение в Ирак международной коалиции во главе с США произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн.Бывшему иракскому лидеру удавалось скрываться от американцев около полугода, однако в декабре 2003 года он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.

https://ria.ru/20211230/kazn-1766068014.html

https://ria.ru/20211230/zaderzhanie-1766100630.html

https://ria.ru/20211230/upravlenie-1766102675.html

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в мире, сша, ирак, ливия, йемен, саддам хусейн, муаммар каддафи