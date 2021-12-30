https://ria.ru/20211230/evrosoyuz-1766137460.html

МИД заявил о недостаточных усилиях ЕС по предотвращению эскалации в Европе

МИД заявил о недостаточных усилиях ЕС по предотвращению эскалации в Европе - РИА Новости, 30.12.2021

МИД заявил о недостаточных усилиях ЕС по предотвращению эскалации в Европе

Евросоюз мог бы сделать куда больше для предотвращения эскалации в Европе и взаимодействия с Россией, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:42

2021-12-30T11:42

2021-12-30T11:55

политика

безопасность

европа

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

мария захарова

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Евросоюз мог бы сделать куда больше для предотвращения эскалации в Европе и взаимодействия с Россией, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."(ЕС) под аккомпанемент безосновательных обвинений закрепил нашу страну в своих доктринальных установках в качестве стратегического вызова и едва ли не главного источника неких гибридных угроз для безопасности Евросоюза. Вот так кратко о конкретных шагах Брюсселя на этом направлении. Я хотела бы еще раз подчеркнуть: если бы в есовском Брюсселе искренне хотели, желали, могли бы сделать куда больше для предотвращения развития обстановки в Европе по неприемлемому для России сценарию, и не только для России, но и в целом для развития нашего взаимодействия по линии Россия-ЕС. Ничего для этого сделано не было", - сказала Захарова на брифинге.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211230/eskalatsiya-1766136355.html

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политика, безопасность, европа, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, мария захарова