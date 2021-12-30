https://ria.ru/20211230/evrei-1766174012.html

Глава фонда горских евреев рассказал об итогах года

Глава фонда горских евреев рассказал об итогах года - РИА Новости, 30.12.2021

Глава фонда горских евреев рассказал об итогах года

Глава фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев рассказал РИА Новости о проекте по сохранению одного из редчайших в мире языков, укреплении международных... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:59

2021-12-30T13:59

2021-12-30T13:59

религия

израиль

азербайджан

совет европы

российский еврейский конгресс

зарах илиев

герман захарьяев

пинхас гольдшмидт

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Глава фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев рассказал РИА Новости о проекте по сохранению одного из редчайших в мире языков, укреплении международных отношений, итогах года в русскоязычной еврейской общине и планах на следующих.- Герман Рашбилович, год закончился и, несмотря на пандемию, с деятельностью фонда в той или иной степени сталкивался едва ли не каждый, кто по роду деятельности или интересам связан с жизнью русскоязычного еврейства. Расскажите, пожалуйста, чем "отметился" уходящий год?- Да, мы действительно живем в тяжелое время, но стараемся смотреть вперёд, развиваться и достигать поставленных целей и задач. В уходящем году наш Фонд отмечал свой 20-летний юбилей, и именно под эгидой этой даты 15 ноября состоялась VI ежегодная церемония награждения премией им. С.И. Вайнштейна "Человек года в горско-еврейской общине". Каждый год мы отмечаем людей, которые вносят вклад в сохранение нашей культуры и традиций. Нам важно оценить заслуги людей, которые делают это из тех же побуждений, что и мы: они болеют за свой народ и стремятся сохранить наше единство. Естественно, проектов много и хочется отметить все, но я скажу так: динамика наблюдается положительная, и всё больше людей подключается к нашей деятельности. Мы находим единомышленников, а они находят нас. Если говорить о том, чем отметился этот год, то хочу особо выделить проект общинного центра "Байт Сфаради" в районе Белая Дача подмосковного города Котельники. Эта община на протяжении шести лет занимала здание на условиях аренды и успешно функционировала все эти годы. Несколько месяцев назад нам выпала возможность выкупить это помещение. Я поделился этой информацией с друзьями, можно сказать бросил клич, — и многие с удовольствием присоединились к этому святому, богоугодному делу. Теперь — благодаря помощи меценатов, не равнодушных к нуждам еврейского народа — Года Нисанова, Зараха Илиева, Мартина Шлаффа, Влада Юсуфова, Яна Абрамова, Пола Пакера и учредителей компании "Сезар-груп" — община обрела свой дом в полном смысле этого слова. Я хочу всех их ещё раз поблагодарить за их щедрые пожертвования и заверить в том, что их имена теперь навсегда останутся в сердцах прихожан этой общины.- Ограничения из-за пандемии как-то повлияли на празднование Дня спасения и освобождения, который по вашей инициативе был внесен в еврейский календарь?- География праздника постоянно расширяется и охватывает все новые еврейские общины по всему миру. Конечно, пандемия внесла свои коррективы: во многих странах и по сей день действуют ограничения, но, к примеру, в этом году 26 Ияра впервые — по инициативе Конференции европейских раввинов, возглавляемой главным раввином Москвы Пинхасом Гольдшмидтом — отмечалось в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге. В Москве мы провели Третью научную конференцию "Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа". В организации конференции, наряду с фондом СТМЭГИ, приняли участие такие авторитетные организации, как Федеральное агентство по делам национальностей, Российский еврейский конгресс, Федерация еврейских общин России, НПЦ "Холокост", Евро-Азиатский еврейский конгресс. Надо отметить, что резонанс от этого мероприятия был колоссальный.Кроме этого, мемориальные мероприятия и религиозные церемонии прошли в десятках еврейских общин России — от Калининграда до Биробиджана — а также во многих общинах крупнейших городов Израиля, Европы, Северной и Южной Америки. У Стены Плача в ней приняли участие израильский министр по делам религии и главный раввин. На Горе Герцля в Иерусалиме по нашей инициативе прошла ставшая уже традиционной акция "Бессмертный полк".- А как развивались международные отношения?- Наш фонд стремится принимать активное участие в развитии российско-израильских связей, которые сегодня вышли на новый уровень и служат благородному делу сближения двух стран и их народов. Так, 13 мая в Москве состоялся концерт "4 моря и Иерусалим", приуроченный ко Дню Иерусалима. В этом мероприятии, организованном израильским посольством при поддержке фонда СТМЭГИ, приняли участие ведущие артисты российской эстрады.Важное место в деятельности Фонда занимает также укрепление российско-азербайджанских и азербайджанско-израильских связей. В связи с этим, Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой наградил меня медалью "За заслуги в диаспорной деятельности". Я рассматриваю эту награду не как свое личное достижение, а как признание вклада всех горских евреев — уроженцев Азербайджана в дело укрепления потенциала своей малой родины и в прославление Азербайджана по всему миру.- Какие проекты удалось в этом году осуществить в Азербайджане?- Традиционно мы уделяем значительное внимание деятельности религиозных общин, поскольку религиозная идентичность лежит в основе еврейского мировоззрения. Мы поддерживаем синагоги и разного рода мероприятия религиозного характера. В преддверии праздника Песах мы обеспечили общины Северного Кавказа и Азербайджана необходимыми атрибутами праздника. Только в Азербайджане было распределено 10 тонн мацы и 2500 бутылок кошерного виноградного сока. Все евреи Азербайджана, от Губы до Ленкорани, получили эту помощь. Продолжает функционировать первый в мире Музей горских евреев в Красной Слободе Губинского района. Все посетители с восторгом отзываются о нём и рассказывают, что получили огромное удовольствие от его посещения. Так что рекомендую каждому побывать там.- А что особого вы можете выделить в просветительской работе и в программе фонда по сохранению языка джуури?- Ежегодно проводимый нами Марафон языка джуури стал приносить плоды и можно сказать, что в этом деле мы вышли на новый уровень. Те программы и проекты, которые предлагаются и формулируются там, мы затем воплощаем в жизнь и, мне кажется, добиваемся в этом определенного успеха. К примеру, в 2021-2022 учебном году фонд СТМЭГИ вместе с Российским государственным университетом им. Косыгина запустил совместный образовательный проект по изучению национального языка, истории и культуры горских евреев. Это будет магистерская программа, и я не сомневаюсь, что она позволит поднять дело изучения и сохранения горско-еврейского языка и культуры на новую высоту. Также хочу отметить мою идею по созданию видеуроков языка джуури, которые мы успешно запустили на нашем канале STMEGI-TV. Я уверен, что этот проект будет весьма полезен всем, кто планирует изучать наш язык.- Что главное для вас в общественной работе?- Хотя я постоянно нахожусь в Москве, представительства фонда СТМЭГИ действуют и в других странах, более того у нас много соратников и единомышленников, и все мы считаем своей главной задачей поддержку еврейского народа, сохранение и развитие горско-еврейского общины. Мы готовы оказывать, по мере наших возможностей, всемерную помощь нашим землякам и единоверцам, куда бы их ни забросила судьба. Руководствуясь этим принципом, мы работали в первые 20 лет существования фонда СТМЭГИ — так же мы намерены поступать и впредь! Будем надеяться, что в наступающем году у нас появятся новые, еще более масштабные инициативы и проекты.

https://ria.ru/20200707/1573985728.html

https://ria.ru/20201116/gorskie-1584757769.html

https://ria.ru/20211115/dzhuuri-1759073041.html

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израиль, азербайджан, совет европы, российский еврейский конгресс, зарах илиев, герман захарьяев, пинхас гольдшмидт, россия