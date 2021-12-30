https://ria.ru/20211230/epidaurus-1766039450.html
В Греции нашли древнюю статую женщины в тунике
В Греции нашли древнюю статую женщины в тунике - РИА Новости, 30.12.2021
В Греции нашли древнюю статую женщины в тунике
Греческие археологи обнаружили статую женщины в тунике. По предварительной оценке она была создана во времена Римской империи. Об этом сообщило министерство... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T04:09
2021-12-30T04:09
2021-12-30T04:09
культура
греция
пелопоннес (область)
археология
новости культуры
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АФИНЫ, 30 дек – РИА Новости. Греческие археологи обнаружили статую женщины в тунике. По предварительной оценке она была создана во времена Римской империи. Об этом сообщило министерство культуры и спорта Греции.Ее нашли в древнем городе Эпидавр, расположенном на северо-востоке Пелопоннеса. Он известен храмом Асклепия и театром, где ежегодно проходят театральные представления. Здесь постоянно ведутся археологические работы."В этом году сезон раскопок уже закончился, но сильные дожди размыли грунт и открыли часть задней части статуи на участке, где работы еще не перешли в более глубокие слои. В этом районе были немедленно проведены раскопки", — сообщает министерство.Скульптура изображает девушку в тунике и мантии. Такой образ типичен для скульптур замужних женщин в древности. Так часто была представлена Гигиа, или Гигея, — богиня здоровья, жена или дочь Асклепия. Статуя была перевезена на склад в Асклепионе для хранения, очистки и реставрации.
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греция
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греция, пелопоннес (область), археология, новости культуры
В Греции нашли древнюю статую женщины в тунике
В греческом Эпидавре нашли древнюю статую женщины в тунике
АФИНЫ, 30 дек – РИА Новости.
Греческие археологи обнаружили статую женщины в тунике. По предварительной оценке она была создана во времена Римской империи. Об этом сообщило
министерство культуры и спорта Греции.
Ее нашли в древнем городе Эпидавр, расположенном на северо-востоке Пелопоннеса. Он известен храмом Асклепия и театром, где ежегодно проходят театральные представления. Здесь постоянно ведутся археологические работы.
"В четверг, 16 декабря, на рынке древнего Эпидавра была обнаружена важная находка. Это мраморная женская статуя в натуральную величину очень хорошего качества. Статуя была найдена без рук и головы, которая, вероятно, отломилась при падении", — говорится в сообщении министерства.
"В этом году сезон раскопок уже закончился, но сильные дожди размыли грунт и открыли часть задней части статуи на участке, где работы еще не перешли в более глубокие слои. В этом районе были немедленно проведены раскопки", — сообщает министерство.
Скульптура изображает девушку в тунике и мантии. Такой образ типичен для скульптур замужних женщин в древности. Так часто была представлена Гигиа, или Гигея, — богиня здоровья, жена или дочь Асклепия.
Статуя была перевезена на склад в Асклепионе для хранения, очистки и реставрации.