https://ria.ru/20211230/epidaurus-1766039450.html

В Греции нашли древнюю статую женщины в тунике

В Греции нашли древнюю статую женщины в тунике - РИА Новости, 30.12.2021

В Греции нашли древнюю статую женщины в тунике

Греческие археологи обнаружили статую женщины в тунике. По предварительной оценке она была создана во времена Римской империи. Об этом сообщило министерство... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T04:09

2021-12-30T04:09

2021-12-30T04:09

культура

греция

пелопоннес (область)

археология

новости культуры

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АФИНЫ, 30 дек – РИА Новости. Греческие археологи обнаружили статую женщины в тунике. По предварительной оценке она была создана во времена Римской империи. Об этом сообщило министерство культуры и спорта Греции.Ее нашли в древнем городе Эпидавр, расположенном на северо-востоке Пелопоннеса. Он известен храмом Асклепия и театром, где ежегодно проходят театральные представления. Здесь постоянно ведутся археологические работы."В этом году сезон раскопок уже закончился, но сильные дожди размыли грунт и открыли часть задней части статуи на участке, где работы еще не перешли в более глубокие слои. В этом районе были немедленно проведены раскопки", — сообщает министерство.Скульптура изображает девушку в тунике и мантии. Такой образ типичен для скульптур замужних женщин в древности. Так часто была представлена Гигиа, или Гигея, — богиня здоровья, жена или дочь Асклепия. Статуя была перевезена на склад в Асклепионе для хранения, очистки и реставрации.

https://ria.ru/20211205/nefertiti-1761962809.html

греция

пелопоннес (область)

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греция, пелопоннес (область), археология, новости культуры