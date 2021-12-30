https://ria.ru/20211230/egorov-1766247729.html

Максим Егоров: взят курс на развитие тамбовского здравоохранения

Максим Егоров: взят курс на развитие тамбовского здравоохранения - РИА Новости, 30.12.2021

Максим Егоров: взят курс на развитие тамбовского здравоохранения

Здравоохранение Тамбовской области, как и других регионов страны, второй год работает в условиях сверхнагрузки. Пандемия коронавирусной инфекции заставила... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T23:23

2021-12-30T23:23

2021-12-30T23:23

тамбовская область

общество

тамбов

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ТАМБОВ, 30 дек - РИА Новости. Здравоохранение Тамбовской области, как и других регионов страны, второй год работает в условиях сверхнагрузки. Пандемия коронавирусной инфекции заставила перестроить лечебные процессы, пересмотреть планы развития. Однако даже в такой сложной ситуации тамбовские медики успевают не только лечить людей от ковида, спасая жизни, но и совершенствовать свои умения, осваивать новые методы диагностики и новую аппаратуру, делать плановые операции, решать проблемы реформирования первичного звена. Осенью этого года, с приходом к руководству регионом Максима Егорова, тамбовское здравоохранение получило новые возможности для борьбы с ковидом и применило новый подход к кадровой политике.Время поддержкиЗа время пандемии медики накопили большой опыт лечения тяжело заболевших пациентов. Прогнозируя сезонный подъем заболеваемости, система здравоохранения проводит серьезную подготовительную работу. Речь идет о подведении кислорода к койкам в специализированных отделениях, закупке необходимого оборудования, мебели, медикаментов. Егоров в первые дни после назначения на должность врио главы администрации Тамбовской области подтвердил, что система здравоохранения является приоритетной и медики получат необходимую поддержку. Он распорядился выделить дополнительные средства на закупку 125 кислородных концентраторов и 12 аппаратов ИВЛ для районных и городских больниц. Это оборудование позволяет сократить сроки госпитализации и ускорить процесс выздоровления пациентов с заболеваниями легких, которые являются наиболее частыми осложнениями при коронавирусе.Благодаря поддержке главы региона на программу "Развитие здравоохранения Тамбовской области" в уходящем году выделили дополнительно 573 миллиона рублей. Средства пошли на закупку лекарств для больных коронавирусом, увеличение зарплат медработникам, содержание учреждений здравоохранения. Еще 312 миллионов рублей получил территориальный фонд ОМС.Учитывая возросшую потребность быстрого реагирования на вызовы врача на дом, в Тамбовской области увеличили количество бригад скорой медицинской помощи. Во всех поликлиниках оптимизировали работу бригад неотложной помощи. Теперь они занимаются также транспортировкой больных на госпитализацию и КТ-исследования в часы работы поликлиник. Кроме того, заработали колл-центры, которые обеспечивают дистанционное сопровождение пациентов поликлиник с подтвержденной коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. За год работы телемедицинскими центрами принято и совершено порядка 700 тысяч звонков.Кадровый ответОдной из главных проблем, которая особенно остро проявилась в это сложное время, стала нехватка кадров в первичном звене здравоохранения. Врачи так же, как и все остальные люди, болеют или перегорают и уходят работать туда, где легче. Многие молодые специалисты предпочитают трудоустраиваться в частные медцентры или совсем менять профессию.В регионе уже действует программа "Земский доктор", которая предусматривает выплаты в размере от одного до полутора миллионов рублей врачам, трудоустроившимся на селе или в небольших городах и поселках. Эта программа доказала свою эффективность, позволила привлечь недостающих специалистов. Однако, она не применялась в городах с населением более 50 тысяч человек. При этом поликлиники Тамбова и Мичуринска, самых больших населенных пунктов региона, также испытывают острый дефицит кадров, который только усугубился во время пандемии. Для того, чтобы исправить ситуацию, Егоров подписал постановление, согласно которому участковым врачам-терапевтам и педиатрам, устроившимся на работу в поликлиники Тамбова и Мичуринска, уже в 2021 году начали выплачивать компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей. Медики, получившие выплату, обязаны отработать на полную ставку в течение пяти лет. В случае досрочного расторжения трудового договора им придется вернуть эти средства в бюджет. Программа рассчитана до 2023 года. По мнению экспертов, этого времени должно хватить, чтобы решить проблему нехватки участковых врачей в регионе.Экстренная помощьБольшим достижением тамбовского здравоохранения в условиях пандемиистало сохранение в полном объеме системы экстренной специализированной медпомощи. Дальнейшее развитие получили дистанционные консультации специалистов центров анестезиологии-реаниматологии.При угрозе жизни пациентов во всех больницах проводятся телемедицинские консультации в круглосуточном режиме. Специалисты областных клиник могут оперативно скорректировать лечение пациента или организовать его срочную эвакуацию из любого уголка региона. После длительного перерыва в прошлом году возобновились полеты санитарной авиации. Для вертолетов построили специальные площадки в городах Мичуринск и Уварово. В этом году направления полетов расширили: новая вертолетная площадка строится в поселке Большая Кашма Моршанского района.Продолжилось обновление автопарка службы скорой медицинской помощи. Регион получил 19 современных "скорых". По поручению главы региона в уходящем году приступили к подготовке проекта нового здания станции скорой помощи. В нем будет предусмотрено обустройство зон выездных бригад, отдыха, психологической разгрузки, единой диспетчерской службы, центра медицины катастроф и учебного центра.Высокие технологии стали доступнееУчреждения здравоохранения Тамбовской области активно внедряют передовые технологии - во многом благодаря нацпроекту "Здравоохранение". В результате тамбовчанам становятся доступными самые сложные операции, на которые раньше им приходилось выезжать за пределы региона. К примеру, в Тамбовской областной клинической больнице освоили магниторезонансную томографию сердца, стали применять новые методы хирургического лечения опухолей органов малого таза, удаления тромбов, протезирования суставов.В Тамбовской областной детской клинической больнице внедрили высокотехнологичные методы лечения по направлениям "гастроэнтерология", "гематология" и "неврология". Органосохраняющие операции выполняют в перинатальном центре. Высокоэффективные виды лечения освоили в областном онкодиспансере, офтальмологической больнице. Это привело к увеличению числа тамбовчан, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь. Если в 2020 году ее получили около 9 тысяч жителей области, то в 2021-м - более 10 тысяч человек. Из них почти 400 человек — пациенты из других регионов, что говорит о высоком профессионализме тамбовских медиков.Онкопомощь стала более качественнойБлагодаря нацпроекту "Здравоохранение" происходит техническое переоснащение онкологической службы. Тамбовский онкодиспансер в уходящем году приобрел новый компьютерный томограф, линейный ускоритель, оборудование для видеоэндоскопических операций, анестезиологическое, ультразвуковое и лабораторное оборудование. Все это позволило расширить спектр оказываемых видов медицинской помощи. Теперь пациентам нет необходимости выезжать в другие регионы. Кроме того, для повышения оперативности выявления новообразований в регионе открыли шесть центров амбулаторной онкопомощи. В прошлом году они появились в трех городах области, а с осени 2021 года еще три таких центра открылись и в Тамбове. В них принимают пациентов онкологи, врачи-эндоскописты, УЗИ-диагносты, психологи и терапевт, выполняют все лабораторные исследования, а при показаниях — КТ или МРТ. В результате в регионе удалось увеличить пятилетнюю выживаемость онкобольных и снизить одногодичную летальность, которые являются основными критериями эффективности работы. В Тамбовской области эти показатели лучше среднероссийских.Первичное звено модернизируетсяВ 2021 году в Тамбовской области приступили к реализации масштабной программы модернизации первичного звена системы здравоохранения, рассчитанной до 2025 года. Цель - обеспечить доступность и качество первичной медпомощи на селе, в малых городах и отдаленных населенных пунктах. Программа поможет решить не только проблему дефицита кадров, но и укрепить материально-техническую базу лечебных учреждений, а также построить новые объекты здравоохранения. Уже в этом году медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, получили 34 единицы ультразвукового, эндоскопического, рентгенологического оборудования. Для парка санитарного транспорта приобрели 83 машины. В девяти поликлиниках городов и районов области проведен капремонт на сумму более 29 миллионов рублей."Уровень развития медицинской помощи напрямую влияет на качество жизни людей. Жители должны иметь возможность получить медицинскую помощь на самом высоком уровне, поэтому тамбовское здравоохранение будет твердо следовать курсом развития", - уверен новый глава региона.

https://ria.ru/20211229/egorov-1766080689.html

https://ria.ru/20211229/perezagruzka-1765983031.html

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общество, тамбов, уварово, тамбовская область, максим егоров