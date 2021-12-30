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В МИД прокомментировали приговор россиянину Дудникову в Белоруссии
В МИД прокомментировали приговор россиянину Дудникову в Белоруссии - РИА Новости, 30.12.2021
В МИД прокомментировали приговор россиянину Дудникову в Белоруссии
Москва держит на контроле ситуацию с россиянином Егором Дудниковым, приговоренным в Белоруссии к 11 годам колонии, если обнаружатся нарушения его процессуальных РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:30
2021-12-30T12:39
белоруссия
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
егор дудников
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва держит на контроле ситуацию с россиянином Егором Дудниковым, приговоренным в Белоруссии к 11 годам колонии, если обнаружатся нарушения его процессуальных прав, будут приняты меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, россиянин не согласен с приговором и будет его обжаловать."Посольство России в Белоруссии держит ситуацию вокруг российского гражданина на контроле и находится в постоянном контакте с адвокатом Дудникова, с его родственниками. В случае выявления нарушений его процессуальных прав посольством будут приняты необходимые меры в рамках имеющихся полномочий", - сказала Захарова на брифинге.Минский городской суд в понедельник приговорил Дудникова, который был обвинен в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности Белоруссии, к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
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белоруссия, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, егор дудников
12:30 30.12.2021 (обновлено: 12:39 30.12.2021)
 
В МИД прокомментировали приговор россиянину Дудникову в Белоруссии

МИД: держим на контроле ситуацию с осужденным в Белоруссии россиянином Дудниковым

© Sputnik / Тамара Беляева / Перейти в фотобанкГражданин России Егор Дудников на заседании Минского городского суда
Гражданин России Егор Дудников на заседании Минского городского суда - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Тамара Беляева
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва держит на контроле ситуацию с россиянином Егором Дудниковым, приговоренным в Белоруссии к 11 годам колонии, если обнаружатся нарушения его процессуальных прав, будут приняты меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, россиянин не согласен с приговором и будет его обжаловать.
"Посольство России в Белоруссии держит ситуацию вокруг российского гражданина на контроле и находится в постоянном контакте с адвокатом Дудникова, с его родственниками. В случае выявления нарушений его процессуальных прав посольством будут приняты необходимые меры в рамках имеющихся полномочий", - сказала Захарова на брифинге.
Минский городской суд в понедельник приговорил Дудникова, который был обвинен в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности Белоруссии, к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Гражданин России Егор Дудников, обвиняемый в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против национальной безопасности Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря, 15:07Протесты в Белоруссии
Минский суд приговорил россиянина Дудникова к 11 годам колонии
 
БелоруссияРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваЕгор Дудников
 
 
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