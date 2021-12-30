https://ria.ru/20211230/dudnikov-1766150875.html

В МИД прокомментировали приговор россиянину Дудникову в Белоруссии

В МИД прокомментировали приговор россиянину Дудникову в Белоруссии - РИА Новости, 30.12.2021

В МИД прокомментировали приговор россиянину Дудникову в Белоруссии

Москва держит на контроле ситуацию с россиянином Егором Дудниковым, приговоренным в Белоруссии к 11 годам колонии, если обнаружатся нарушения его процессуальных РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:30

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2021-12-30T12:39

белоруссия

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

егор дудников

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва держит на контроле ситуацию с россиянином Егором Дудниковым, приговоренным в Белоруссии к 11 годам колонии, если обнаружатся нарушения его процессуальных прав, будут приняты меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, россиянин не согласен с приговором и будет его обжаловать."Посольство России в Белоруссии держит ситуацию вокруг российского гражданина на контроле и находится в постоянном контакте с адвокатом Дудникова, с его родственниками. В случае выявления нарушений его процессуальных прав посольством будут приняты необходимые меры в рамках имеющихся полномочий", - сказала Захарова на брифинге.Минский городской суд в понедельник приговорил Дудникова, который был обвинен в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности Белоруссии, к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

https://ria.ru/20211227/dudnikov-1765671519.html

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белоруссия, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, егор дудников