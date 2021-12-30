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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20211230/dengi-1766129714.html
Якутянке в канун Нового года вернули крупную сумму, похищенную мошенником
Якутянке в канун Нового года вернули крупную сумму, похищенную мошенником - РИА Новости, 30.12.2021
Якутянке в канун Нового года вернули крупную сумму, похищенную мошенником
Мошенник, похитивший у якутянки почти 900 тысяч рублей, под Новый год вернул ей деньги, злоумышленника задержали, сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:04
2021-12-30T13:01
хорошие новости
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 30 дек — РИА Новости. Мошенник, похитивший у якутянки почти 900 тысяч рублей, под Новый год вернул ей деньги, злоумышленника задержали, сообщили в пресс-службе МВД по республике.В мае 39-летняя жительница Намского района обратилась в полицию. Она рассказала, что стала жертвой обмана и потеряла более 870 тысяч рублей, поверив рекламе быстрого заработка. По словам потерпевшей, переписка с "консультантом" велась на родном якутском языке, поэтому у нее не возникло сомнений. Аферист под предлогом приобретения криптовалют, оплаты сборов и иных транзакций выманил у нее деньги, большая часть из которых заемные.Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве (статья 159.3 УК)."Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Намскому району провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний уроженец Оренбургской области. Мужчина был задержан в одной из гостиниц города Санкт-Петербурга и доставлен в Республику Саха (Якутия) для проведения следственных действий. Свою вину фигурант признал полностью и вернул потерпевшей похищенные деньги", — рассказали в ведомстве. Сейчас подозреваемого заключили под стражу. Якутянка поблагодарила стражей порядка за профессионализм и поздравила их с наступающим Новым годом.
https://ria.ru/20201122/dengi-1585747231.html
https://ria.ru/20210523/remont-1733367744.html
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика саха (якутия), россия
11:04 30.12.2021 (обновлено: 13:01 30.12.2021)
 
Якутянке в канун Нового года вернули крупную сумму, похищенную мошенником

Жительнице Якутии под Новый год вернули почти 900 тысяч рублей, похищенных мошенником

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯКУТСК, 30 дек — РИА Новости. Мошенник, похитивший у якутянки почти 900 тысяч рублей, под Новый год вернул ей деньги, злоумышленника задержали, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
В мае 39-летняя жительница Намского района обратилась в полицию. Она рассказала, что стала жертвой обмана и потеряла более 870 тысяч рублей, поверив рекламе быстрого заработка. По словам потерпевшей, переписка с "консультантом" велась на родном якутском языке, поэтому у нее не возникло сомнений. Аферист под предлогом приобретения криптовалют, оплаты сборов и иных транзакций выманил у нее деньги, большая часть из которых заемные.
Выплаты к Новому году - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября 2020, 09:06
Банки придумали, как увеличить шансы клиентов вернуть украденные деньги
Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве (статья 159.3 УК).
"Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Намскому району провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний уроженец Оренбургской области. Мужчина был задержан в одной из гостиниц города Санкт-Петербурга и доставлен в Республику Саха (Якутия) для проведения следственных действий. Свою вину фигурант признал полностью и вернул потерпевшей похищенные деньги", — рассказали в ведомстве.
Сейчас подозреваемого заключили под стражу.
Якутянка поблагодарила стражей порядка за профессионализм и поздравила их с наступающим Новым годом.
Компьютерный инженер во время ремонта компьютера - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 08:00Наука
"Готовьте 23 тысячи". Как россиян обманывают при ремонте электроники
 
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