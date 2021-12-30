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Якутянке в канун Нового года вернули крупную сумму, похищенную мошенником
Якутянке в канун Нового года вернули крупную сумму, похищенную мошенником - РИА Новости, 30.12.2021
Якутянке в канун Нового года вернули крупную сумму, похищенную мошенником
Мошенник, похитивший у якутянки почти 900 тысяч рублей, под Новый год вернул ей деньги, злоумышленника задержали, сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:04
2021-12-30T11:04
2021-12-30T13:01
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ЯКУТСК, 30 дек — РИА Новости. Мошенник, похитивший у якутянки почти 900 тысяч рублей, под Новый год вернул ей деньги, злоумышленника задержали, сообщили в пресс-службе МВД по республике.В мае 39-летняя жительница Намского района обратилась в полицию. Она рассказала, что стала жертвой обмана и потеряла более 870 тысяч рублей, поверив рекламе быстрого заработка. По словам потерпевшей, переписка с "консультантом" велась на родном якутском языке, поэтому у нее не возникло сомнений. Аферист под предлогом приобретения криптовалют, оплаты сборов и иных транзакций выманил у нее деньги, большая часть из которых заемные.Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве (статья 159.3 УК)."Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Намскому району провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний уроженец Оренбургской области. Мужчина был задержан в одной из гостиниц города Санкт-Петербурга и доставлен в Республику Саха (Якутия) для проведения следственных действий. Свою вину фигурант признал полностью и вернул потерпевшей похищенные деньги", — рассказали в ведомстве. Сейчас подозреваемого заключили под стражу. Якутянка поблагодарила стражей порядка за профессионализм и поздравила их с наступающим Новым годом.
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика саха (якутия), россия
11:04 30.12.2021 (обновлено: 13:01 30.12.2021)
Якутянке в канун Нового года вернули крупную сумму, похищенную мошенником
Жительнице Якутии под Новый год вернули почти 900 тысяч рублей, похищенных мошенником
ЯКУТСК, 30 дек — РИА Новости. Мошенник, похитивший у якутянки почти 900 тысяч рублей, под Новый год вернул ей деньги, злоумышленника задержали, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
В мае 39-летняя жительница Намского района обратилась в полицию. Она рассказала, что стала жертвой обмана и потеряла более 870 тысяч рублей, поверив рекламе быстрого заработка. По словам потерпевшей, переписка с "консультантом" велась на родном якутском языке, поэтому у нее не возникло сомнений. Аферист под предлогом приобретения криптовалют, оплаты сборов и иных транзакций выманил у нее деньги, большая часть из которых заемные.
Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве (статья 159.3 УК).
"Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Намскому району провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний уроженец Оренбургской области
. Мужчина был задержан в одной из гостиниц города Санкт-Петербурга
и доставлен в Республику Саха
(Якутия) для проведения следственных действий. Свою вину фигурант признал полностью и вернул потерпевшей похищенные деньги", — рассказали в ведомстве.
Сейчас подозреваемого заключили под стражу.
Якутянка поблагодарила стражей порядка за профессионализм и поздравила их с наступающим Новым годом.