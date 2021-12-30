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Якутянке в канун Нового года вернули крупную сумму, похищенную мошенником

Якутянке в канун Нового года вернули крупную сумму, похищенную мошенником - РИА Новости, 30.12.2021

Якутянке в канун Нового года вернули крупную сумму, похищенную мошенником

Мошенник, похитивший у якутянки почти 900 тысяч рублей, под Новый год вернул ей деньги, злоумышленника задержали, сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:04

2021-12-30T11:04

2021-12-30T13:01

хорошие новости

происшествия

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ЯКУТСК, 30 дек — РИА Новости. Мошенник, похитивший у якутянки почти 900 тысяч рублей, под Новый год вернул ей деньги, злоумышленника задержали, сообщили в пресс-службе МВД по республике.В мае 39-летняя жительница Намского района обратилась в полицию. Она рассказала, что стала жертвой обмана и потеряла более 870 тысяч рублей, поверив рекламе быстрого заработка. По словам потерпевшей, переписка с "консультантом" велась на родном якутском языке, поэтому у нее не возникло сомнений. Аферист под предлогом приобретения криптовалют, оплаты сборов и иных транзакций выманил у нее деньги, большая часть из которых заемные.Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве (статья 159.3 УК)."Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Намскому району провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний уроженец Оренбургской области. Мужчина был задержан в одной из гостиниц города Санкт-Петербурга и доставлен в Республику Саха (Якутия) для проведения следственных действий. Свою вину фигурант признал полностью и вернул потерпевшей похищенные деньги", — рассказали в ведомстве. Сейчас подозреваемого заключили под стражу. Якутянка поблагодарила стражей порядка за профессионализм и поздравила их с наступающим Новым годом.

https://ria.ru/20201122/dengi-1585747231.html

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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика саха (якутия), россия