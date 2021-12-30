Дайнеко показала нового возлюбленного в своем клипе
Дайнеко показала своего нового возлюбленного Хацкевича в клипе "Зимняя любовь"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Виктория Дайнеко перед началом церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Виктория Дайнеко показала своего возлюбленного Владимира Хацкевича в новом клипе "Зимняя любовь". Кадрами новогоднего видео артистка поделилась в Instagram.
В клипе пара нежно обнимается, танцует в освещении неоновых лампочек и сидит в палатке.
"Какое теплое видео", "Ориентация молодого поколения на нежные романтические отношения", "Легкая новогодняя композиция с искринкой в душе", – написали поклонники.
Владимир продублировал видео в своем профиле.
"Вышла наша совместная работа с Викторией. Вик, поздравляю тебя с выходом песни и клипа", – написал Хацкевич.
Пара до этого уже появлялась вместе – недавно они пришли на премьеру фильма "Матрица. Воскрешение". Актер моложе девушки на шесть лет.
Дайнеко воспитывает дочь Лидию от предыдущих отношений с барабанщиком Дмитрием Клейманом. Пара развелась в 2017 году.
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