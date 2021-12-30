https://ria.ru/20211230/dayneko-1766171959.html

Дайнеко показала нового возлюбленного в своем клипе

Дайнеко показала нового возлюбленного в своем клипе - РИА Новости, 30.12.2021

Дайнеко показала нового возлюбленного в своем клипе

Виктория Дайнеко показала своего возлюбленного Владимира Хацкевича в новом клипе "Зимняя любовь". Кадрами новогоднего видео артистка поделилась в Instagram. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:57

2021-12-30T13:57

2021-12-30T13:57

шоубиз

знаменитости

виктория дайнеко

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587632170_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_b22e840fba2e856a169d300a0a7f2b93.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Виктория Дайнеко показала своего возлюбленного Владимира Хацкевича в новом клипе "Зимняя любовь". Кадрами новогоднего видео артистка поделилась в Instagram.В клипе пара нежно обнимается, танцует в освещении неоновых лампочек и сидит в палатке.Владимир продублировал видео в своем профиле.Пара до этого уже появлялась вместе – недавно они пришли на премьеру фильма "Матрица. Воскрешение". Актер моложе девушки на шесть лет.Дайнеко воспитывает дочь Лидию от предыдущих отношений с барабанщиком Дмитрием Клейманом. Пара развелась в 2017 году.

https://ria.ru/20210607/dayneko-1735998914.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, виктория дайнеко, шоу-бизнес