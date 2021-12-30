https://ria.ru/20211230/dannye-1766178101.html

Путин подписал закон о единой государственной системе биометрических данных

Путин подписал закон о единой государственной системе биометрических данных - РИА Новости, 30.12.2021

Путин подписал закон о единой государственной системе биометрических данных

Президент Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:14

2021-12-30T14:14

2021-12-30T14:59

общество

технологии

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Глава государства ранее заявил, что такие данные надо хранить в единой и защищенной государственной системе.Изменения вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и связи". Единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы, а положения, регулирующие порядок ее функционирования, будут утверждаться правительством.Также предусматривается возможность самостоятельно размещать в ней свои биометрические образцы с использованием доверенного программного обеспечения с помощью подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или чипа на загранпаспорте. Их можно будет использовать только в определенных случаях, перечень которых определит кабмин.Помимо этого, госорганы, использующие для идентификации посредством биометрии другие системы, должны будут проходить специальную аккредитацию. В свою очередь, эти системы обязаны использовать только векторы, полученные из единой базы в результате преобразования размещенных в ней образцов, из которых невозможно восстановить первоначальные биометрические персональные данные.Вступление в силу требований об использовании таких государственных информационных систем вместо единой биометрической системы перенесли с 1 января 2022 года на 1 сентября 2022-го. Корректировка сроков необходима для уточнения механизмов их применения. Сейчас в законе заложен подход применения биометрических данных, который с учетом указания президента требует существенных изменений. Их планируют осуществить в течение весенней сессии 2022 года после широкого обсуждения с представителями бизнеса.

https://ria.ru/20211224/biometriya-1765329191.html

https://ria.ru/20211103/biometriya-1757592489.html

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общество, технологии, владимир путин, россия