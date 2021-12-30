https://ria.ru/20211230/covindex-1766119731.html

Covindex резко вырос накануне Нового года

Covindex резко вырос накануне Нового года - РИА Новости, 30.12.2021

Covindex резко вырос накануне Нового года

Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 20 по 26 декабря вырос вторую... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T10:03

2021-12-30T10:03

2021-12-30T10:03

распространение коронавируса

экономика

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 20 по 26 декабря вырос вторую неделю подряд, поднявшись на 4,4 пункта и достигнув 90 пунктов, максимума с начала мая 2020 года.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.Лидером по росту среднего чека на прошлой неделе стали антисептики: по ним он вырос на 10%, до 239 рублей. Также поднялся он по кусковому мылу (на 8%, до 117 рублей), лимонам (на 7%, до 49 рублей), туалетной бумаге (на 4%, до 82 рублей), перчаткам (на 2%, до 176 рублей) и гречке (на 1%, до 101 рубля). Снизился средний чек только по медицинским маскам (на 1%, до 70 рублей).Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 4,4 пункта и составил 90 пунктов. Индекс вырос вторую неделю подряд, выйдя на максимум с начала мая 2020 года - тогда с 27 апреля по 3 мая он составил 99,6 пункта, а уже на следующей неделе ушел ниже 90 пунктов и больше этого уровня не достигал.В преддверии Нового года еженедельные траты россиян растут, вместе с тем увеличивается и расходная часть на товары из "ковидного набора", пояснили аналитики "Платформы ОФД". В частности, по их данным, потребители заметно увеличили закупки антисептиков, чтобы пополнить запасы на период новогодних праздников.

https://ria.ru/20211228/podgotovka-1765908970.html

https://ria.ru/20211229/covid-1766047660.html

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экономика, россия