https://ria.ru/20211230/brexit-1766215428.html

Британским госслужащим запретили использовать слово "Brexit"

Британским госслужащим запретили использовать слово "Brexit" - РИА Новости, 30.12.2021

Британским госслужащим запретили использовать слово "Brexit"

Британским госслужащим запретили использовать слово "Brexit", означающее выход Великобритании из Евросоюза, пишет газета Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:34

2021-12-30T17:34

2021-12-30T20:17

в мире

великобритания

евросоюз

brexit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151819/77/1518197717_0:113:3242:1937_1920x0_80_0_0_e8afa4616c41df398c2b01c0d92dd1ed.jpg

ЛОНДОН, 30 дек — РИА Новости. Британским госслужащим запретили использовать слово "Brexit", означающее выход Великобритании из Евросоюза, пишет газета Daily Mail со ссылкой на правительственный циркуляр.Отмечается, что стайлгайд рекомендует сотрудникам избегать этого слова, которое должно использоваться только в случае необходимости в "историческом контексте". По данным издания, персоналу также рекомендовали обходить термин "переходный период", относящийся к месяцам, когда Лондон и Брюссель договорились об условиях выхода."Использовать "31 декабря 2020 года" вместо "Brexit" или "когда Великобритания покинула ЕС", использовать "до 31 декабря 2020-го" вместо "во время переходного периода", использовать "после 1 января 2021 года" вместо "после переходного периода", — приводит СМИ выдержки из документа.Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по Brexit 1 января, в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. В соответствии с условиями сделки Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, но стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот. Сейчас страна продолжает заключать двусторонние торговые соглашения со странами, не входящими в ЕС.

https://ria.ru/20211227/vrazhdebnost-1765587577.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, евросоюз, brexit