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Британским госслужащим запретили использовать слово "Brexit"
Британским госслужащим запретили использовать слово "Brexit" - РИА Новости, 30.12.2021
Британским госслужащим запретили использовать слово "Brexit"
Британским госслужащим запретили использовать слово "Brexit", означающее выход Великобритании из Евросоюза, пишет газета Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:34
2021-12-30T20:17
в мире
великобритания
евросоюз
brexit
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ЛОНДОН, 30 дек — РИА Новости. Британским госслужащим запретили использовать слово "Brexit", означающее выход Великобритании из Евросоюза, пишет газета Daily Mail со ссылкой на правительственный циркуляр.Отмечается, что стайлгайд рекомендует сотрудникам избегать этого слова, которое должно использоваться только в случае необходимости в "историческом контексте". По данным издания, персоналу также рекомендовали обходить термин "переходный период", относящийся к месяцам, когда Лондон и Брюссель договорились об условиях выхода."Использовать "31 декабря 2020 года" вместо "Brexit" или "когда Великобритания покинула ЕС", использовать "до 31 декабря 2020-го" вместо "во время переходного периода", использовать "после 1 января 2021 года" вместо "после переходного периода", — приводит СМИ выдержки из документа.Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по Brexit 1 января, в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. В соответствии с условиями сделки Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, но стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот. Сейчас страна продолжает заключать двусторонние торговые соглашения со странами, не входящими в ЕС.
https://ria.ru/20211227/vrazhdebnost-1765587577.html
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в мире, великобритания, евросоюз, brexit
17:34 30.12.2021 (обновлено: 20:17 30.12.2021)
 
Британским госслужащим запретили использовать слово "Brexit"

Daily Mail: британским госслужащим запретили использовать слово "Brexit"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБашня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
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ЛОНДОН, 30 дек — РИА Новости. Британским госслужащим запретили использовать слово "Brexit", означающее выход Великобритании из Евросоюза, пишет газета Daily Mail со ссылкой на правительственный циркуляр.
Отмечается, что стайлгайд рекомендует сотрудникам избегать этого слова, которое должно использоваться только в случае необходимости в "историческом контексте". По данным издания, персоналу также рекомендовали обходить термин "переходный период", относящийся к месяцам, когда Лондон и Брюссель договорились об условиях выхода.
"Использовать "31 декабря 2020 года" вместо "Brexit" или "когда Великобритания покинула ЕС", использовать "до 31 декабря 2020-го" вместо "во время переходного периода", использовать "после 1 января 2021 года" вместо "после переходного периода", — приводит СМИ выдержки из документа.
Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по Brexit 1 января, в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. В соответствии с условиями сделки Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, но стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот. Сейчас страна продолжает заключать двусторонние торговые соглашения со странами, не входящими в ЕС.
Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря, 04:29
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