https://ria.ru/20211230/bespilotniki-1766241002.html
Путин утвердил обязательные опознавательные знаки на беспилотниках
Путин утвердил обязательные опознавательные знаки на беспилотниках - РИА Новости, 30.12.2021
Путин утвердил обязательные опознавательные знаки на беспилотниках
Президент России Владимир Путин подписал поправки в Воздушный кодекс РФ, предусматривающие обязательное нанесение на беспилотные воздушные суда учетных... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T21:02
2021-12-30T21:02
2021-12-30T21:02
технологии
владимир путин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал поправки в Воздушный кодекс РФ, предусматривающие обязательное нанесение на беспилотные воздушные суда учетных опознавательных знаков, а также уточняющие требования к их безопасной эксплуатации, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.В соответствии с законом, на импортные и отечественные экспериментальные воздушные суда и беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов наносятся учетные опознавательные знаки.Также регулируются вопросы сертификации беспилотников и их элементов. Прописана норма о совокупности требований, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такой техники и охраны окружающей среды от воздействия деятельности в области авиации.Требования о сертификации утверждаются Росавиацией.
https://ria.ru/20211230/litsenziya-1766237021.html
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технологии, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Путин утвердил обязательные опознавательные знаки на беспилотниках
Президент Путин подписал закон об обязательных опознавательных знаках на беспилотниках