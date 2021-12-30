https://ria.ru/20211230/avto-1766206892.html

Россиян предупредили об одной вещи, которая лишит их прав

Россиян предупредили о лишении прав за гирлянды на автомобиле - РИА Новости, 30.12.2021

Россиян предупредили об одной вещи, которая лишит их прав

Водители, которые в преддверии Нового года решили украсить свои машины гирляндами, могут столкнуться с серьезными последствиями, пишет портал e1.ru. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:37

2021-12-30T16:37

2021-12-30T17:18

общество

авто

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Водители, которые в преддверии Нового года решили украсить свои машины гирляндами, могут столкнуться с серьезными последствиями, пишет портал e1.ru.По словам автоэксперта Дмитрия Ларионова, в такой ситуации можно лишиться прав, поскольку действия автомобилиста подпадают под третий пункт статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. В нем, в частности, говорится о запрете на управление транспортным средством, "цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям по допуску к эксплуатации"."За нарушение этого пункта правил можно лишиться прав на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений", — пояснил Ларионов.Ранее московская Госавтоинспекция опубликовала "Новогоднюю памятку" со штрафами. Водителям, в частности, напомнили о наказании за пьяную езду, а также за передачу права управления автомобилем нетрезвому человеку.В обоих случаях нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. За вождение в состоянии опьянения при отсутствии документов к денежному взысканию добавляется арест на 10-15 суток.

https://ria.ru/20211227/alkotester-1765684320.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/shtraf-1758602432.html

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общество, авто