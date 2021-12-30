https://ria.ru/20211230/aviakompaniya-1766225118.html

Авиакомпания "Россия" поздравила с Новым годом необычным способом

Авиакомпания "Россия" поздравила с Новым годом необычным способом - РИА Новости, 30.12.2021

Авиакомпания "Россия" поздравила с Новым годом необычным способом

Авиакомпания "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот") присвоила воздушному судну отечественного производства Superjet 100 (бортовой номер RA-89015) имя "Великий... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T18:27

2021-12-30T18:27

2021-12-30T18:27

санкт-петербург

великий устюг

аэрофлот

россия

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот") присвоила воздушному судну отечественного производства Superjet 100 (бортовой номер RA-89015) имя "Великий Устюг" в честь резиденции Деда Мороза, говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.АК "Россия" в канун Нового года удовлетворила необычную просьбу одного из пассажиров, который совершил полет рейсом авиакомпании 2021 году, назвать самолет в честь его родного города."Просьба поступила на почту авиакомпании в конце декабря. Имя таинственного незнакомца не разглашается, про него известно лишь, что проживает он в городе Великий Устюг Вологодской области и в конце декабря совершает максимальное количество перелетов, преодолевая за одну ночь сотни тысяч километров. Он стал одним из 9,74 миллиона пассажиров, которых авиакомпания "Россия" перевезла на своих рейсах в течение 2021 года", - отмечает авиакомпания.Лайнер имеет двухклассную компоновку и рассчитан на перевозку 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 - в экономическом. Авиакомпания не могла отказать в просьбе, так как обычно этот особо ценный пассажир исполняет желания других и никогда ничего не просит для себя.Великий Устюг - один из древнейших городов на Русском Севере, который сохранил богатое культурное наследие. Зимой, когда город укутан пушистым сказочно-красивым снегом, в Великом Устюге ощущается особенная удивительная атмосфера праздника и грядущего волшебства. Именно здесь располагается официальная резиденция Деда Мороза.Пассажирам, которые встретят Новый год на борту самолетов "России", авиакомпания приготовила зимние сувениры, чтобы полет в 2022 год стал запоминающимся.АК "Россия" входит в Группу "Аэрофлот". Является крупнейшим эксплуатантом самолетов отечественного производства Superjet 100 и широкофюзеляжных Boeing 747-400. Также во флоте "России" полеты совершают лайнеры иностранного производства семейства Airbus A320, Boeing 737, Boeing 777. "Россия" участвует в международной программе по обеспечению безопасного туризма Safe Travel и отмечена знаком "Безопасное гостеприимство в Санкт-Петербурге/Safe Travels SPB". Авиакомпания является лидером среди российских авиаперевозчиков по уровню безопасности полетов по версии немецкого исследовательского центра JACDEC, получила максимальную оценку по безопасности среди авиакомпаний мира по версии международного рейтингового агентства Airline Ratings, заняла лидирующее место среди отечественных перевозчиков в международном рейтинге Safe Travel Score.

https://ria.ru/20211229/aviakompaniya-1766060524.html

https://ria.ru/20210826/pitanie-1747379536.html

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великий устюг

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санкт-петербург, великий устюг, аэрофлот, россия