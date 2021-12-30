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В США арестовали мужчину, который хотел убить Байдена и Обаму
В США арестовали мужчину, который хотел убить Байдена и Обаму - РИА Новости, 30.12.2021
В США арестовали мужчину, который хотел убить Байдена и Обаму
Американские власти арестовали вооруженного мужчину в штате Айова, который намеревался убить президента США Джо Байдена и бывшего американского лидера Барака... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T09:42
2021-12-30T09:42
в мире
сша
айова
калифорния
марк цукерберг
джо байден
facebook
энтони фаучи
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ВАШИНГТОНА, 30 дек - РИА Новости. Американские власти арестовали вооруженного мужчину в штате Айова, который намеревался убить президента США Джо Байдена и бывшего американского лидера Барака Обаму, а также основателя Facebook (ныне Meta) Марка Цукерберга, передает телеканал NBC.По данным властей, 25-летний работник супермаркета в Калифорнии Куачуа Брийон Сюн (Kuachua Brillion Xiong) был задержан в минувший четверг и сейчас находится в тюрьме. Правоохранители обнаружили в машине у мужчины винтовку AR-15, боеприпасы, заряженные магазины, бронежилет и аптечки.Известно, что Сюн выехал из своего дома 18 декабря, по словам властей, "с намерением направиться прямо в Белый дом... чтобы убить людей, находящихся у власти".Следователям мужчина заявил, что составил "собственный список" "злых людей, которых он намеревался убить". В списке, помимо Байдена, Обамы и Цукерберга, также значится фамилия главного инфекциониста Соединенных Штатов Энтони Фаучи, отмечает канал.Согласно поданной жалобе, Сюн использовал приложение карты на телефоне и выбрал своим пунктом назначения именно Белый дом. Мужчина показал следователям рисунок территории Белого дома "включая предполагаемое "слабое место", которое он выявил во время подготовки к нападению"."Он добавил, что в случае освобождения из-под стражи он немедленно продолжит путь к Белому дому... и сделает все возможное, чтобы выполнить план. Сюн заявил, что не собирается возвращаться в Калифорнию... потому что он планирует умереть, сражаясь со злыми демонами в Белом доме", - говорится в судебном документе, который цитирует телеканал.Власти обвинили мужчину в том, что он угрожал бывшему президенту США, указывает NBC.
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сша
айова
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в мире, сша, айова, калифорния, марк цукерберг, джо байден, facebook, энтони фаучи
09:42 30.12.2021
 
В США арестовали мужчину, который хотел убить Байдена и Обаму

В США арестовали вооруженного мужчину, который хотел убить Байдена и Обаму

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОНА, 30 дек - РИА Новости. Американские власти арестовали вооруженного мужчину в штате Айова, который намеревался убить президента США Джо Байдена и бывшего американского лидера Барака Обаму, а также основателя Facebook (ныне Meta) Марка Цукерберга, передает телеканал NBC.
По данным властей, 25-летний работник супермаркета в Калифорнии Куачуа Брийон Сюн (Kuachua Brillion Xiong) был задержан в минувший четверг и сейчас находится в тюрьме. Правоохранители обнаружили в машине у мужчины винтовку AR-15, боеприпасы, заряженные магазины, бронежилет и аптечки.
Известно, что Сюн выехал из своего дома 18 декабря, по словам властей, "с намерением направиться прямо в Белый дом... чтобы убить людей, находящихся у власти".
Следователям мужчина заявил, что составил "собственный список" "злых людей, которых он намеревался убить". В списке, помимо Байдена, Обамы и Цукерберга, также значится фамилия главного инфекциониста Соединенных Штатов Энтони Фаучи, отмечает канал.
Согласно поданной жалобе, Сюн использовал приложение карты на телефоне и выбрал своим пунктом назначения именно Белый дом. Мужчина показал следователям рисунок территории Белого дома "включая предполагаемое "слабое место", которое он выявил во время подготовки к нападению".
"Он добавил, что в случае освобождения из-под стражи он немедленно продолжит путь к Белому дому... и сделает все возможное, чтобы выполнить план. Сюн заявил, что не собирается возвращаться в Калифорнию... потому что он планирует умереть, сражаясь со злыми демонами в Белом доме", - говорится в судебном документе, который цитирует телеканал.
Власти обвинили мужчину в том, что он угрожал бывшему президенту США, указывает NBC.
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В миреСШААйоваКалифорнияМарк ЦукербергДжо БайденFacebookЭнтони Фаучи
 
 
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