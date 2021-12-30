https://ria.ru/20211230/alkogol-1766120622.html
Алкоголь спасает от ковида? Ученые объяснили
Обнаружена неожиданная связь между COVID-19 и алкоголем - РИА Новости, 30.12.2021
Алкоголь спасает от ковида? Ученые объяснили
Группа исследователей из Университета Питтсбурга (США) заявила о неожиданной взаимосвязи между иммунитетом к возбудителю COVID-19 и употреблением крепких... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T10:07
2021-12-30T10:07
2021-12-30T12:11
распространение коронавируса
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питтсбург
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Группа исследователей из Университета Питтсбурга (США) заявила о неожиданной взаимосвязи между иммунитетом к возбудителю COVID-19 и употреблением крепких спиртных напитков. Их работа опубликована на сайте препринтов medRxiv.org и пока не прошла рецензирование.Ученые рассматривали факторы, которые, по их мнению, могли бы повлиять на частоту заражения SARS-CoV-2 среди пожилых людей: прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков. Всего в исследовании участвовали 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет."Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией: в среднем около одного напитка в день. Потребление пива и вина не было статистически значимым", — пишут авторы работы.При этом, по их словам, наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20211229/koronavirus-1765962679.html
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сша, питтсбург, коронавирус covid-19
10:07 30.12.2021 (обновлено: 12:11 30.12.2021)
Обнаружена неожиданная связь между COVID-19 и алкоголем
Американские ученые посчитали употребляющих алкоголь более устойчивыми к коронавирусу
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
Группа исследователей из Университета Питтсбурга
(США
) заявила о неожиданной взаимосвязи между иммунитетом к возбудителю COVID-19 и употреблением крепких спиртных напитков. Их работа опубликована на сайте препринтов medRxiv.org
и пока не прошла рецензирование.
Ученые рассматривали факторы, которые, по их мнению, могли бы повлиять на частоту заражения SARS-CoV-2 среди пожилых людей: прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков. Всего в исследовании участвовали 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет.
"Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией: в среднем около одного напитка в день. Потребление пива и вина не было статистически значимым", — пишут авторы работы.
При этом, по их словам, наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19.