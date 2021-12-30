https://ria.ru/20211230/alimenty-1766237884.html

Путин подписал законы о наказании за неполную уплату алиментов

Путин подписал законы о наказании за неполную уплату алиментов - РИА Новости, 30.12.2021

Путин подписал законы о наказании за неполную уплату алиментов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ответственность не только за неуплату алиментов, но и за их перечисление в неполном объеме. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T20:22

2021-12-30T20:22

2021-12-30T20:23

общество

владимир путин

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ответственность не только за неуплату алиментов, но и за их перечисление в неполном объеме.Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ.Как отмечали авторы закона, судебная практика показывает, что ответственность несут лишь те должники, которые полностью не платят алименты в течение двух и более месяцев, а при частичной, пусть даже и мизерной, выплате алиментов должников не привлекают к ответственности.При этом, по данным Федеральной службы судебных приставов России, около 40% должников после привлечения к административной ответственности полностью или частично погашают задолженность по уплате алиментов, что свидетельствует о том, что привлечение к административной ответственности является действенной мерой, побуждающей должников к исполнению установленных требований.Ответственность будет наступать в случае неполной уплаты не только алиментов, но и средств на содержание нетрудоспособных родителей.Также внесены изменения в Уголовный кодекс РФ. Они предусматривают, что неплательщик освобождается от ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года при погашении задолженности в полном объеме.Задолженность за неуплату алиментов на несовершеннолетних детей составляет на данный момент, по данным ФССП, 176 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20211118/pristavy-1759702059.html

https://ria.ru/20211112/alimenty-1758674036.html

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общество, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия