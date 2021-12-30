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Ukrainian Chemical Products продала все активы в Крыму "Российскому титану"
Ukrainian Chemical Products продала все активы в Крыму "Российскому титану" - РИА Новости, 30.12.2021
Ukrainian Chemical Products продала все активы в Крыму "Российскому титану"
Украинская компания Ukrainian Chemical Products (UCP), известная ранее как "Крымский титан", входящая в Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа, продала... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:37
2021-12-30T15:37
экономика
киев
гамбург (город)
дмитрий фирташ (предприниматель)
group df
крымский титан
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россия
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КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Украинская компания Ukrainian Chemical Products (UCP), известная ранее как "Крымский титан", входящая в Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа, продала все свои активы в Крыму компании "Российский титан"."ЧАО "Ukrainian Chemical Products", ранее известное как "Крымский титан" (крупный производитель диоксида титана, Армянск, Крым), продало все свои активы в Крыму компании "Российский титан" (РФ)", - говорится в сообщении UCP в Facebook.Отмечается, что условия соглашения предполагают, что все движимое и недвижимое имущество бывшего завода "Крымский титан" переходит в собственность покупателя. Соглашение закрыто, соответствующие изменения внесены органами госрегистрации Украины в реестры.В компании добавили, что из-за политических обстоятельств этот актив потерял свою экономическую привлекательность и не имея контроля над этим активом с 2016 года, группа искала возможность его продажи.Завод "Крымский титан" расположен в городе Армянске в нескольких километрах от государственной границы с Украиной. Продукция завода — диоксид титана — используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами (оконный пластик, предметы быта, детали автомобилей, машин и техники), а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев. Кроме того, завод производит удобрения.В 2014 году украинское ЧАО "Крымский титан" было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF переименовало его в Ukrainian Chemical Products. Владельцем Ukrainian Chemical Products является Ostchem Germany GmbH (Гамбург, Германия).
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экономика, киев, гамбург (город), дмитрий фирташ (предприниматель), group df, крымский титан, facebook, россия
15:37 30.12.2021
 
Ukrainian Chemical Products продала все активы в Крыму "Российскому титану"

Компания Ukrainian Chemical Products продала все активы в Крыму "Российскому титану"

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" в Гаспре во время снегопада
Замок Ласточкино гнездо в Гаспре во время снегопада - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Украинская компания Ukrainian Chemical Products (UCP), известная ранее как "Крымский титан", входящая в Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа, продала все свои активы в Крыму компании "Российский титан".
"ЧАО "Ukrainian Chemical Products", ранее известное как "Крымский титан" (крупный производитель диоксида титана, Армянск, Крым), продало все свои активы в Крыму компании "Российский титан" (РФ)", - говорится в сообщении UCP в Facebook.
Отмечается, что условия соглашения предполагают, что все движимое и недвижимое имущество бывшего завода "Крымский титан" переходит в собственность покупателя. Соглашение закрыто, соответствующие изменения внесены органами госрегистрации Украины в реестры.
В компании добавили, что из-за политических обстоятельств этот актив потерял свою экономическую привлекательность и не имея контроля над этим активом с 2016 года, группа искала возможность его продажи.
Завод "Крымский титан" расположен в городе Армянске в нескольких километрах от государственной границы с Украиной. Продукция завода — диоксид титана — используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами (оконный пластик, предметы быта, детали автомобилей, машин и техники), а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев. Кроме того, завод производит удобрения.
В 2014 году украинское ЧАО "Крымский титан" было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF переименовало его в Ukrainian Chemical Products. Владельцем Ukrainian Chemical Products является Ostchem Germany GmbH (Гамбург, Германия).
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ЭкономикаКиевГамбург (город)Дмитрий Фирташ (предприниматель)Group DFКрымский титанFacebookРоссия
 
 
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