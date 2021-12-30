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Умер актер из сериала "Каменская"

Умер актер из сериала "Каменская" Владимир Поночевный - РИА Новости, 30.12.2021

Умер актер из сериала "Каменская"

Советский и белорусский актер театра и кино Владимир Поночевный умер в возрасте 82 лет, сообщила "Российская газета". РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:49

2021-12-30T12:49

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Советский и белорусский актер театра и кино Владимир Поночевный умер в возрасте 82 лет, сообщила "Российская газета".По информации СМИ, причиной смерти стали осложнения после COVID-19.Поночевный родился 13 июня 1939 года. В 1961-м окончил актерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). Первую роль в картине "Юность наших отцов" сыграл в 1958-м.Всего на счету артиста свыше двух десятков ролей. Среди них работы в фильмах "Запомним этот день", "Сыновья уходят в бой", "Последняя ночь в раю", "Закон", а также сериалах "Каменская-1" и "Государственная граница".

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