https://ria.ru/20211230/agaev-1766179952.html

Мамеда Агаева сняли с должности директора Театра сатиры

Мамеда Агаева сняли с должности директора Театра сатиры - РИА Новости, 30.12.2021

Мамеда Агаева сняли с должности директора Театра сатиры

Мамед Агаев снят с должности директора Театра Сатиры по собственному желанию, сообщил художественный руководитель объединения Сергей Газаров. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:20

2021-12-30T14:20

2021-12-30T14:26

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мамед Агаев снят с должности директора Театра Сатиры по собственному желанию, сообщил художественный руководитель объединения Сергей Газаров.Ранее на официальном сайте мэра столицы было опубликовано сообщение о том, что Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры."Да, это правда. Мне был нежелателен его уход, но это было его решение. Это большой, серьезный менеджер, который сохранил наш театр в лучшем виде", — сказал Газаров на встрече, посвященной объединению театров.По его словам, пока неизвестно, кто станет новым директором, "это решение будет принимать департамент культуры Москвы".Мамед Агаев начал работать в Театре Сатиры в 1985 году, занимал должности главного администратора, помощника директора, замдиректора и директора-распорядителя. В 1992 году был назначен директором театра.

https://ria.ru/20211228/teatr-1765886710.html

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театр сатиры (москва), новости культуры, москва, сергей газаров