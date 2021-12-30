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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211230/agaev-1766179952.html
Мамеда Агаева сняли с должности директора Театра сатиры
Мамеда Агаева сняли с должности директора Театра сатиры - РИА Новости, 30.12.2021
Мамеда Агаева сняли с должности директора Театра сатиры
Мамед Агаев снят с должности директора Театра Сатиры по собственному желанию, сообщил художественный руководитель объединения Сергей Газаров. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:20
2021-12-30T14:26
культура
театр сатиры (москва)
новости культуры
москва
сергей газаров
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мамед Агаев снят с должности директора Театра Сатиры по собственному желанию, сообщил художественный руководитель объединения Сергей Газаров.Ранее на официальном сайте мэра столицы было опубликовано сообщение о том, что Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры."Да, это правда. Мне был нежелателен его уход, но это было его решение. Это большой, серьезный менеджер, который сохранил наш театр в лучшем виде", — сказал Газаров на встрече, посвященной объединению театров.По его словам, пока неизвестно, кто станет новым директором, "это решение будет принимать департамент культуры Москвы".Мамед Агаев начал работать в Театре Сатиры в 1985 году, занимал должности главного администратора, помощника директора, замдиректора и директора-распорядителя. В 1992 году был назначен директором театра.
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театр сатиры (москва), новости культуры, москва, сергей газаров
14:20 30.12.2021 (обновлено: 14:26 30.12.2021)
 
Мамеда Агаева сняли с должности директора Театра сатиры

Мамеда Агаева сняли с должности директора Театра сатиры

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДиректор Московского академического театра сатиры Мамед Агаев
Директор Московского академического театра сатиры Мамед Агаев - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мамед Агаев снят с должности директора Театра Сатиры по собственному желанию, сообщил художественный руководитель объединения Сергей Газаров.
Ранее на официальном сайте мэра столицы было опубликовано сообщение о том, что Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры.
"Да, это правда. Мне был нежелателен его уход, но это было его решение. Это большой, серьезный менеджер, который сохранил наш театр в лучшем виде", — сказал Газаров на встрече, посвященной объединению театров.
По его словам, пока неизвестно, кто станет новым директором, "это решение будет принимать департамент культуры Москвы".
Мамед Агаев начал работать в Театре Сатиры в 1985 году, занимал должности главного администратора, помощника директора, замдиректора и директора-распорядителя. В 1992 году был назначен директором театра.
Афиша Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря, 17:56Культура
Театр Армена Джигарханяна объединили с Театром сатиры
 
КультураТеатр сатиры (Москва)Новости культурыМоскваСергей Газаров
 
 
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