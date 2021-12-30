https://ria.ru/20211230/agaev-1766179952.html
Мамеда Агаева сняли с должности директора Театра сатиры
Мамеда Агаева сняли с должности директора Театра сатиры - РИА Новости, 30.12.2021
Мамеда Агаева сняли с должности директора Театра сатиры
Мамед Агаев снят с должности директора Театра Сатиры по собственному желанию, сообщил художественный руководитель объединения Сергей Газаров. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:20
2021-12-30T14:20
2021-12-30T14:26
культура
театр сатиры (москва)
новости культуры
москва
сергей газаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766180870_0:102:3071:1829_1920x0_80_0_0_30aa619387b558fe1a6db4e247aa7ccc.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мамед Агаев снят с должности директора Театра Сатиры по собственному желанию, сообщил художественный руководитель объединения Сергей Газаров.Ранее на официальном сайте мэра столицы было опубликовано сообщение о том, что Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры."Да, это правда. Мне был нежелателен его уход, но это было его решение. Это большой, серьезный менеджер, который сохранил наш театр в лучшем виде", — сказал Газаров на встрече, посвященной объединению театров.По его словам, пока неизвестно, кто станет новым директором, "это решение будет принимать департамент культуры Москвы".Мамед Агаев начал работать в Театре Сатиры в 1985 году, занимал должности главного администратора, помощника директора, замдиректора и директора-распорядителя. В 1992 году был назначен директором театра.
https://ria.ru/20211228/teatr-1765886710.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766180870_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_359041e059124d64823c02825ff10bce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр сатиры (москва), новости культуры, москва, сергей газаров
14:20 30.12.2021 (обновлено: 14:26 30.12.2021)
Мамеда Агаева сняли с должности директора Театра сатиры
Мамеда Агаева сняли с должности директора Театра сатиры
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Мамед Агаев снят с должности директора Театра Сатиры по собственному желанию, сообщил художественный руководитель объединения Сергей Газаров
.
Ранее на официальном сайте мэра столицы было опубликовано сообщение о том, что Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна
реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры.
"Да, это правда. Мне был нежелателен его уход, но это было его решение. Это большой, серьезный менеджер, который сохранил наш театр в лучшем виде", — сказал Газаров на встрече, посвященной объединению театров.
По его словам, пока неизвестно, кто станет новым директором, "это решение будет принимать департамент культуры Москвы".
Мамед Агаев начал работать в Театре Сатиры в 1985 году, занимал должности главного администратора, помощника директора, замдиректора и директора-распорядителя. В 1992 году был назначен директором театра.